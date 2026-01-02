كتبت- أسماء مرسي:

يشهد عام 2026، تحولات مهمة في مسيرة عدد من نجوم الفن والرياضة، ما بين انطلاقات قوية، واستمرار للنجاح، وقرارات مصيرية.

وفيما يلي أبرز هذه التوقعات، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إيمان خير الله، خلال استضافتها بإحدى البرامج على قناة "صدى البلد".

شيرين عبد الوهاب

تشير التوقعات إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود إلى الساحة الفنية بقوة بعد شهر مارس 2026، حيث تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى مرحلة من الاستقرار الفني والهدوء بعد فترات من التحديات.

مي عز الدين

تستعد الفنانة مي عز الدين لتقديم عمل درامي قوي خلال عام 2026، يُتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا، ويُنظر إلى هذا العام باعتباره فرصة حقيقية لها لإعادة تقديم نفسها بشكل أكثر نضجا فنيا، بعد سنوات من الضغوط والتحديات.

حمادة هلال

بينما سيواصل الفنان حمادة هلال نجاحه، خاصة في الأعمال ذات الطابع الروحاني والدرامي، وعلى رأسها سلسلة "المداح"، مع توقعات بتحقيق عمله القادم نجاحا لافتا.

محمد رمضان

أشارت أيضا إلى أن استمرار الفنان محمد رمضان في تصدر المشهد الفني خلال عام 2026، مع تحقيق نجاحات متتالية وتقديم مفاجآت جديدة تعزز من حضوره الجماهيري.

عمرو دياب

عام 2026 يحمل للهضبة عمرو دياب ظهورا مختلفا، يشمل نجاحات مشتركة مع أبنائه، إضافة إلى لديه فرصة للشهرة وزيادة حضوره الفني على المستويين العربي والدولي.

أحمد سعد

توقعات إيجابية تحيط بالفنان أحمد سعد في عام 2026، حيث يُنتظر أن يحصد حظا كبيرا على الصعيد الفني.

محمد صلاح

على الصعيد الرياضي، أوضحت الخبيرة النجم الدولي محمد صلاح سيعيش عاما قويا، مع احتمالية اتخاذ قرار مهم بشأن مستقبله الاحترافي بعد عيد ميلاده في شهر يونيو، يتم تنفيذه بنهاية عام 2026، ويتمثل في الانتقال إلى دوري مختلف، مع احتمالية كبيرة للانضمام إلى الدوري السعودي أو خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش

يشهد صيف 2026 تألقا ملحوظا لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، اللاعب

عمر مرموش، مع تحقيق نجاحات كبيرة وتسجيل أهداف مؤثرة تعزز من مكانته على الساحة الكروية.