من أديداس ونايكي وبوما.. 10 صور لأرخص 5 أحذية رياضية في العالم

أصبحت العلامات التجارية الشهيرة للملابس الرياضية مثل أديداس ونايكي وبوما، مرادفة للأحذية الرياضية عالية الجودة التي تلبي الاحتياجات الرياضية وغير الرسمية، ومع ذلك، لا يستطيع الجميع تحمل تكلفة الموديلات باهظة الثمن، والخبر السار هو أن هذه العلامات التجارية تقدم خيارات مناسبة للميزانية أيضًا.

إليك أرخص 5 أحذية رياضية من أديداس ونايكي وبوما، مع التركيز على تلك التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم والمتاحة بسعر مناسب للميزانية، بحسب timesofindia.

Adidas Lite Racer Adapt

تشتهر شركة Adidas بدمج الأداء مع الأناقة، ويعد Lite Racer Adapt، أحد هذه الموديلات ذات الأسعار المعقولة، هذا الحذاء مثالي للارتداء اليومي والتمارين الخفيفة، يتميز بجزء علوي شبكي قابل للتنفس وتصميم سهل الارتداء دون أربطة، ويوفر الراحة والرفاهية بسعر 1865 جنيها مصريا تقريبا.

نايكي تانجون

يُعد حذاء Nike Tanjun واحدًا من أكثر الأحذية الرياضية بأسعار معقولة شهرة في جميع أنحاء العالم، ومن السهل معرفة السبب، تصميمه البسيط يجعله متعدد الاستخدامات بما يكفي لارتدائه مع أي شيء تقريبًا، يضمن التصميم خفيف الوزن والجزء العلوي الشبكي القابل للتنفس أن تظل قدميك باردة ومريحة طوال اليوم، بسعر 2332 جنيها مصريا تقريبا.

يتميز حذاء Tanjun بنعل أوسط من الإسفنج الناعم ونعل خارجي مطاطي متين من أجل الاحتكاك، ما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن حذاء رياضي متين ومناسب للميزانية.

Puma Smash V2

حذاء Puma Smash V2 هو حذاء كلاسيكي بأسعار معقولة يمزج بين الأسلوب غير الرسمي والوظائف الرياضية، يتميز هذا الحذاء الرياضي المنخفض بجزء علوي من الجلد الأنيق مع نعل خارجي مطاطي يوفر قبضة رائعة، التصميم البسيط يجعله متعدد الاستخدامات لكل من الرياضة وملابس الشارع، بسعر 2215 جنيها مصريا تقريبا.

حذاء Puma Smash V2 مريح ومتين، وهو مثالي للارتداء اليومي أو الخروجات غير الرسمية، يأتي بمجموعات ألوان متنوعة وهو أحد أفضل الخيارات التي تناسب الميزانية في مجموعة بوما.

Adidas Cloudfoam Pure

تشتهر أحذية Adidas Cloudfoam Pure براحتها الفائقة، فهي تجمع بين الملمس الناعم والناعم والتصميم الأنيق، يوفر النعل الأوسط Cloudfoam توسيدًا استثنائيًا، بينما يضمن الجزء العلوي خفيف الوزن والقابل للتنفس الراحة طوال اليوم.

هذا الحذاء الرياضي مثالي للارتداء غير الرسمي والتمارين الخفيفة، حيث يوفر ملاءمة مريحة إضافة إلى شكله الأنيق، إنه خيار رائع من حيث القيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة حذاء أديداس دون إنفاق الكثير من المال، بسعر 2040 جنيها مصريا تقريبا.

Nike Revolution 5

حذاء Nike Revolution 5 هو حذاء رياضي عالي الأداء ومتوفر بسعر مناسب، مصمم للجري والأنشطة اليومية، يتميز بجزء علوي شبكي خفيف الوزن ونعل أوسط من الإسفنج الناعم للتبطين ونعل خارجي مطاطي متين للجري.

يوفر هذا الخيار من Nike الصديق للميزانية توازنًا ممتازًا بين الراحة والأداء، ما يجعله خيارًا شائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء نشيطين دون الإسراف في شراء الموديلات الراقية، بسعر 2623 جنيها مصريا تقريبا.

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