احذر.. "مشروب الملايين" قد يسبب اضطراب القلب في هذه الحالة

كتب – سيد متولي

رغم أن "مشروب الملايين" يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، إلا أن تناول الشاي قد يسبب مشكلات خطيرة تهدد صحة القلب.

وبحسب موقع هيلث، فإن تناول كوب شاي يوميا قد يمنح جسمك فوائد عديدة، منها تقليل خطر الوفاة بمشكلات القلب، وأمراض الدورة الدموية، لكن متى يكون خطيرا؟.

ويمكن لمحتوى الكافيين الزائد الموجود في الشاي الأسود أن يسبب مشكلات صحية، منها الصداع واضطرابات ضربات القلب، وتحديدا عند الإفراط وتناول أكثر من 4 أكواب يوميا.

ليس هذا فحسب، يمكن للإفراط في الشاي الأسود أن يؤثر على مخزون الكالسيوم في الجسم، كما يمنع الجسم من امتصاص الحديد، ويصيب الإنسان بفقر الدم.

ويمكن أيضا أن يسبب الشاي الشعور بالحرقة، والإسهال، واضطرابات هضمية أخرى.

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