القلعة الحمراء.. كيف تخلّد اسمك على جدران استاد الأهلي الجديد؟
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أطلقت شركة "القلعة الحمراء"، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي الجديد، مبادرة تمنح جماهير المارد الأحمر فرصة استثنائية لتخليد أسمائهم داخل جدران الاستاد الذي سيجري افتتاحه بعد 200 أسبوع.
ووفقًا لتصريحات محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، خلال كلمته بحفل الإعلان عن إنشاء استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، أطلقت الشركة موقعها الرسمي ليتمكن جمهور الأهلي من متابعة مستجدات المشروع أولًا بأول، إضافةً إلى إتاحة خدمة حفر الأسماء على لوحة تذكارية ستُوضع داخل الاستاد، تكريمًا لعشاق النادي العريق.
خطوات تسجيل اسمك على جدران القلعة الحمراء
1- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة "القلعة الحمراء" من هنا.
2- التسجيل عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
3- إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم، رقم الهاتف، والرقم القومي.
4- الضغط على "أسبقية الحجز" واستكمال باقي الخطوات.
وخلال حفل الإعلان عن تدشين النادي، كتب محمد كامل، رئيس "القلعة الحمراء"، أسماء عمرو لطفي، مؤسس النادي الأهلي، ومحمود الخطيب، الرئيس الحالي للأحمر، تخليدًا لذكراهما.
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