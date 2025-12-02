بهاء نبيل بطل "البلاي ستيشن".. ما هي منافسات أوليمبياد الصحفيين؟

فاز الكاتب الصحفي بهاء نبيل بالمركز الأول في مسابقة "البلاي ستيشن"، ضمن فعاليات أوليمبياد الصحفيين وأسرهم، التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين – لجنة النشاط.

وشهدت الفعالية حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة، وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي محمد يحيى وكيل النقابة والمشرف على لجنة النشاط.

وشارك في الأوليمبياد عدد من الاتحادات الرياضية، من بينها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، الاتحاد المصري للبادل، الاتحاد المصري للدارتس، والاتحاد المصري للرياضة للجميع. وبلغ عدد المشاركين ما يقرب من ألف صحفي من مختلف المؤسسات، إلى جانب أسرهم.

وضم الحدث مجموعة واسعة من المنافسات الرياضية والترفيهية، منها: كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلاي ستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، إضافة إلى مسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس التنوع الكبير الذي استهدفته الفعالية.

وحصد بهاء نبيل المركز الأول في مسابقة البلاي ستيشن بعد منافسة قوية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى قائمة الفائزين في هذا الحدث الذي بات واحدًا من أبرز الفعاليات الترفيهية والرياضية للصحفيين.