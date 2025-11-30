فيديو صادم.. فصل مدير صيني من عمله بعد الاعتداء على عامل

أثار مقطع فيديو يوثق اعتداء مدير صيني على عامل كيني داخل مصنع للحديد في كينيا موجة غضب واسعة، ودفع جهات رسمية ونقابية للمطالبة بإجراءات حازمة.

ويظهر في الفيديو المدير وهو يضرب العامل بلوح معدني، بينما حاول الأخير الابتعاد بهدوء لتجنب الأذى، بحسب موقع capitalfm.

وما زاد الجدل هو ظهور العامل لاحقا في فيديو آخر معلنا عفوه عن المدير ورغبته في مواصلة عمله، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا حول ظروف العمالة والانتهاكات المحتملة داخل بعض الشركات الأجنبية.

وطالبت مركزية نقابات العمال في كينيا، (كوتو)، بترحيل المدير فورا، معتبرة الحادثة انتهاكا لحقوق العمال، وكاشفة عن شكاوى تتعلق بساعات العمل الطويلة والإهانات ومنع الاستراحات.

من جهتها، أكدت إدارة المصنع أن المدير الصيني مجرد موظف، وأنه تم فصله وترحيله حفاظا على بيئة عمل تحترم الجميع.

كما أعلنت السفارة الصينية في نيروبي، أن العامل المتورط تم إنهاء عقده فورا، وأن إجراءات تأديبية إضافية، بينها الترحيل، قيد التنفيذ، مشددة على ضرورة احترام المواطنين الصينيين للقوانين والعادات المحلية.