بعد وفاة والده المفاجئة بنوبة قلبية، اكتشف رجل ووالدته قرضا شخصيا كبيرا مستحقا بقيمة 10.6 مليون روبية هندية لدى بنك الدولة الهندي.

وظهر القرض، الذي بلغت قيمته الأولية 18.5 مليون روبية هندية، عندما زارت الأم والابن البنك لإغلاق الحسابات المصرفية للرجل المتوفى، بحسب ndtv.

وبسبب ارتباكه بشأن الالتزامات، لجأ الرجل إلى الإنترنت، حيث سارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساعدته، وقدموا له الإرشادات اللازمة للتعامل مع الموقف.

"توفي والدي إثر نوبة قلبية قبل أسبوعين تقريبًا، ذهبت أنا ووالدتي إلى بنك SBI قبل يومين لإغلاق حساباته، وقيل لنا إنه عليه قرض شخصي"، كتب المستخدم على صفحة r/personalfinanceindia.

وقال الرجل إنه الوريث الشرعي الوحيد، لكن دفع قسط شهري قدره 36 ألف روبية، أي ما يعادل 90% تقريبًا من راتبه، كان خيارا باهظ التكلفة، أخبره موظف القروض الشخصية في البنك أن القرض غير مؤمن عليه، ما يعني أن الوريث الشرعي سيضطر إلى سداده.

وتابع، أن هذا قد يشمل نوعا من التعويضات التأمينية، لكنه لم يكن متأكدا ولم يستطع إعطائنا إجابة واضحة، "أنا تائه، والأقساط الشهرية المتساوية بدأت بالتراجع، ستستغرق استحقاقاته، مثل معاشه التقاعدي وصندوق المعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، من 6 إلى 12 شهرا، وفقا لتجربة زملائه"ـ كتب الرجل، باحثا عن خيارات للخروج من هذا الموقف.

وبعد أن انتشر المنشور، خفف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من توتر الرجل، مؤكدين أنه ليس مضطرا لسداد القرض ونصحوه بتعيين محام.

"القرض الشخصي قرض غير مضمون، لذا لا يتوجب عليك دفع ثمنه، إذا كان القرض مرتبطا بتأمين، فإن شركة التأمين وحدها هي التي ستدفع ثمنه"، ذكر أحد المستخدمين.

وأضاف آخر: "لا يتوجب عليك دفع أي شيء، ولا يوجد في وثيقة ضمان القرض ما يذكر فيه أن الورثة الشرعيين ملزمون بسداد القروض إلا إذا كانوا كفلاء أو مشاركين في طلب القرض".

وعلق ثالث قائلا: "عليك أولا توكيل محام. ثانيا، اقرأ وثيقة القرض واحصل على السطر الذي يذكر أن الوريث الشرعي (أنا) ملزم بسداده. إذا لم تجد، فأخبرهم بذلك."

وقال رابع: "لا توقع أي شيء، فقد يحاول البنك خداعك لتوقيع وثيقة تحملك المسؤولية. اجمع جميع المستندات المتعلقة بالقرض واستشر محاميا".

وبعد أن تلقى سيلا من الاقتراحات، قال الرجل إنه سيكتب بريدا إلكترونيا رسميا إلى البنك، يطلب فيه اتفاقية القرض وإجراءات المطالبة بتأمين حزمة الراتب الماسية.

