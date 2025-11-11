مقابر على المريخ بأسعار فلكية.. مشروع جديد لدفن الموتى في الفضاء

أعلنت شركة "Celestis" الأمريكية، المتخصصة في تكريم الموتى عبر الفضاء، عن فتح باب الحجز لمشروعها الجديد "Mars300"، والذي يهدف إلى إرسال بقايا بشرية وعينات من الحمض النووي إلى مدار حول كوكب المريخ بحلول عام 2030.

ويتيح المشروع لعملائه تخليد ذكرى أحبائهم بطريقة غير مسبوقة، مقابل 24,995 دولارا، ما يعادل أكثر من مليون و180 ألف جنيها مصريا، لكل مشارك، مع إمكانية دفع وديعة بنسبة 10% لحجز المقعد مسبقا، بحسب موقع space.

وأكدت الشركة أن جميع المدفوعات ستودع في حساب ائتماني مؤمن حتى يتم تأكيد مزود الإطلاق وتفاصيل المهمة النهائية.

وتأسست "Celestis" في تكساس عام 1997، وسبق لها تنفيذ مهام فضائية لنقل بقايا بشرية وحيوانية إلى مدار الأرض، تضمنت تكريم شخصيات بارزة من عالم السينما مثل نجوم سلسلة Star Trek، إلى جانب علماء فضاء معروفين وحيوانات أليفة.

إلا أن مشروع Mars300 يعد الأول من نوعه لوضع بقايا بشرية في مدار حول كوكب آخر، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرحلات الفضائية الخاصة.

ووفقا للشركة، ستطلق المهمة ضمن حمولة ثانوية على متن مركبة شحن متجهة إلى المريخ، مع احتمال الاعتماد على صاروخ "ستار شيب" التابع لشركة سبيس إكس، باعتباره الخيار الأكثر موثوقية حاليا، ولا يزال الجدول الزمني النهائي مرتبطا بالتحضيرات التقنية والتحديات المالية واللوجستية.

وقال تشارلز تشافير، الرئيس التنفيذي لشركة Celestis، إن المشروع يمثل "الخطوة التالية للبشرية نحو النجوم"، مشيرا إلى أنه يجمع بين العلم والاستكشاف ويجسد طموح الإنسان في تخليد أثره خارج الأرض.

ورغم الطابع الرمزي للمهمة، أثارت المبادرة نقاشات علمية حول حماية البيئة الفضائية، إذ تشدد بروتوكولات COSPAR على ضرورة منع تلوث الأجرام السماوية بالميكروبات الأرضية، ما يجعل تنفيذ المشروع وفق معايير بيئية صارمة أمرا ضروريا.