تشهد منصات التواصل الاجتماعي ظهور تحديات خطيرة تهدف إلى جذب المشاهدات والتفاعل.

وفيما يلي، نرصد لكم أخطر التحديات المرعبة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025، وفقا لموقعي "walesonline وdexerto" وصحيفة "ديلي ميل".

تحدي الكرومينج

يعتمد تحدي الكرومينج على استنشاق بخاخات مزيلة للعرق أو مواد كيميائية للحصول على شعور مؤقت بالنشوة.

وقد يؤدي استنشاق غاز "البيوتان" الموجود في عبوات مزيل العرق إلى اختناق واضطرابات في ضربات القلب والوفاة.

تحدي ركوب الأمواج على قطار مترو الأنفاق

يشجع هذا التحدي الذي انتشر بشكل كبير في مدينة فيينا بالنمسا المشاركين على الركوب فوق قطار متحرك أثناء سيره بسرعة تتجاوز 30 ميلا في الساعة.

تحدي الباراسيتامول

يهدف تحدي الباراسيتامول إلى تناول جرعات مفرطة من دواء الباراسيتامول الذي يستخدم لتسكين الآلام وخفض الحرارة.

وقد تؤدي الجرعات الزائدة من هذا الدواء تسمم حاد في الكبد وفشل الكلى والبنكرياس والوفاة.

تحدي النار

يقوم هذا التحدي على صب مواد قابلة للاشتعال مثل الكحول أو معقم اليدين على جزء من الجسم ثم إشعالها بسرعة وإطفائها، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق خطيرة وإصابات دائمة.

تحدي كروم بوك

تعتمد فكرة هذا التريند على وضع كوب من الماء في غرفة مظلمة، وتسليط مصدر ضوئي عليه، ثم إضافة حبات أو مسحوق الكركم الأصفر إلى الماء، ما يؤدي إلى تحوله إلى قطرات ذهبية متلألئة.

تحدي الكتافاست

يشجع المستخدمين على تناول دواء الكتافاست وهو مسكن للألم ومضاد للالتهاب) بطرق غير طبية أو بكميات كبيرة، للترفيه أو بهدف التخفيف السريع والمبالغ فيه من الآلام.

تحدي نيكي ميناج

يهدف هذا التحدي إلى ارتداء حذاء بكعب عالي والوقوف على ساق واحدة مع ثني الركبة في وضعية القرفصاء ووضع الساق الأخرى فوقها.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى إصابة بالغة وخطيرة في الغضاريف والأربطة وكسر في العمود الفقري.

تحدي مكعبات نيدو

ويتضمن التحدي تجميد لعبة إسفنجية يطلق عليها "مكعب نيدو" طوال الليل في الفريزر ثم يضعونها في الميكرويف لجعلها أكثر مرونة، ولكن بمجرد إخراجها من الفرن تنفجر وتؤدي إلى حروق من الدرجة الثالثة.