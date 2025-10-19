فيديو انتشر بسرعة البرق.. هذا ما فعله فيل في أرض زراعية

فيديو انتشر بسرعة البرق.. هذا ما فعله فيل في أرض ز

نُقل فيل بري ذكر في ولاية تاميل نادو جنوب الهند إلى معسكر للفيلة بعد أن تسبب في إتلاف محاصيل أرض زراعية وفقدان الأرواح.

كان الفيل، المعروف باسم "رولكس"، يخرج بانتظام من الغابة في منطقة ثونداموثور في كويمباتور ليلًا ويتغذى على المحاصيل.

كان مسؤولو الغابة يراقبون تحركات رولكس كل ليلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، خُدِّر رولكس وأخضعوه للمراقبة، وفقًا لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية .

استُخدمت أيضًا ثلاثة أفيال مُدرَّبة (كومكي)، كابيلديف، ووسيم، وبومان، لتحميل رولكس في شاحنة، في الفيديو، يُمكن رؤية الأفيال وهم يدفعون رولكس إلى داخل الشاحنة بينما كان مترددا في التحرك.

يُذكر أن إدارة الغابات تستخدم الكومكي لمنع أو تحويل قطعان الأفيال البرية عن إتلاف المحاصيل في القرى، يتم تدريب الكومكي بدقة على مر السنين، ويُعلّمون تمييز إشارات مدربيهم، مثل النقر على أذن الفيل بقدمه والتربيت على رأسه.

بعد أن تم وضعه في الشاحنة، تم نقل رولكس عبر طرق المدينة إلى معسكر فاراجاليار للأفيال، حيث سيتم الاعتناء به.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، سخر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوضع، بينما أشار آخرون إلى أن رولكس اضطر إلى الخروج بسبب تعدي البشر على موطنه.

"يبدو أن أحدهم عرض على رولكس مكافأة "تسوية مدى الحياة" مقابل إتلاف المحاصيل!" هذا ما قاله أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "لأن هذا هو الوطن الذي اعتدى عليه البشر الجشعون.

وعلّق ثالث قائلاً: "يعلم رولكس أن الناس استولوا على أرض أجداده وبدأوا زراعتها، والآن، يُطالب باستعادة أرضه".