5 نصائح من خبير لغة جسد لكسب ثقة الآخرين في العمل

كتبت- أميرة حلمي:

مقابلات العمل فرصًا لتقييم مهاراتك وكفاءاتك، لكنها لا تقتصر فقط على ما تقوله. فالأمر يتعدى الكلمات ليشمل لغة جسدك التي تحمل رسائل خفية.

وبحسب موقع bright side، نستعرض 5 نصائح للغة الجسد تساعدك على كسب ثقة الآخرين في العمل.

1. وضع الذراع والجسم بشكل عام

أول شيء يلاحظه مسؤولو التوظيف هو وضع جسمك. عندما تقف بشكل مستقيم، يظهر ذلك ثقتك بنفسك، بينما الانحناء قد يدل على الحذر أو الخجل.

يجب أن تكون كتفاك إلى الوراء وليس مرفوعتين، لأن الوضعية المريحة تُظهر ثقتك.

في حال جلوسك، تجنب الميل على أحد الجوانب، فقد يظهر ذلك عدم اهتمام.

2. التواصل البصري

من الأمور الأساسية في المقابلات هو التواصل البصري. عندما تتجنب النظر في عيون الشخص الذي يقابلك، قد يعتقد أنك تخفي شيئًا أو تفتقر إلى الثقة. ولكن، لا داعي للحفاظ على تواصل بصري ثابت طوال الوقت، فقد يبدو ذلك غريبًا. خذ فترات راحة للنظر بعيدًا أو للتركيز على السؤال قبل الرد.

3. الاستماع والاستجابة

بينما تحاول إبراز مهاراتك، لا تنسَ أهمية الاستماع بتركيز. إن الانخراط في الحوار ومشاركة الأفكار يُظهر أنك مهتم بالنقاش ولا تقتصر على الحديث عن نفسك فقط. يمكن إظهار اهتمامك من خلال الإيماء بالرأس أو الاقتراب قليلاً للأمام أثناء حديث المحاور.

4. المصافحة القوية

قد تكون بداية المقابلة في لحظة دخولك للمبنى. تحية الأشخاص المحيطين بك، بدءًا من موظفي الاستقبال وصولًا إلى باقي المشاركين، مهمة للغاية.

عند مصافحة المحاور، تأكد من أن المصافحة حازمة ومليئة بالثقة حتى لا تترك انطباعًا بعدم الثقة بالنفس.

5. الابتسامة الصادقة

الابتسامة هي لغة تدل على الود والمرح. الابتسامة الصادقة قد تعزز من جو المقابلة، لكن تجنب الابتسام بشكل مبالغ فيه أو في المواقف التي لا تستدعي ذلك.

عليك أن تجد اللحظة المناسبة لتظهر وجهك الحقيقي وتضفي لمسة ودية على المحادثة.

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