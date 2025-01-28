فيديو صادم.. صاعقة برق تضرب طائرة وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

في فيديو صادم، شوهدت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية وهي تتعرض لصاعقة برق خلال عاصفة في البرازيل .

وبحسب ديلي ميل، التقط أحد ركاب الطائرة، برنارد وار، فيديو للبرق الذي ضرب طائرته، في حين كانت تستعد للإقلاع من مطار جوارولوس في ساو باولو في البرازيل إلى مطار هيثرو في لندن.

وأكد برنارد أنه كان عائدا من ساو باولو، وكان الطقس جيدا طوال الأسبوع مع القليل من الأمطار، لكن بمجرد الوصول إلى المطار بدأت عاصفة قوية في التحرك، وأجبرت رحلات عدة على الهبوط.

وأضاف: "بينما كنا نشاهد من النافذة، كان من الواضح أن البرق كان يضرب بالقرب من المطار، لذلك ذهبت لالتقاط بعض الصور، معتقدًا أنه سيكون من الجيد أن نصور طائرتنا، كنت محظوظا وحدث البرق أمامي مباشرة!".

وتُظهر لقطات "وار" طائرة ثابتة متوقفة عند البوابة، مع وجود عضو واحد على الأقل من موظفي المطار يقف بجانبها.

وفجأة، ظهرت صاعقة برق من السماء الملبدة بالغيوم، وضربت مؤخرة الطائرة.

وأوضح أنه بعد أن ضرب البرق طائرته، كانت هناك حاجة إلى القيام ببعض الإصلاحات والتأكد من أن كل شيء بالطائرة على ما يرام، الأمر الذي أدى إلى تأخر إقلاع الطائرة لساعات، مضيفا أن طاقم الطائرة تعامل بحرفية عالية مع البرق.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطائرات التجارية، مثل تلك الموجودة في الفيديو، تتعرض للصواعق مرة أو مرتين فقط في العام في المتوسط، مشيرة أيضًا إلى أن الطائرات مصممة بحيث تتحمل ضربات الصواعق، ومع ذلك، بمجرد اصطدام الطائرة، يجب أن تخضع لعمليات تفتيش إلزامية للسلامة، وهو ما يسبب تأخير الرحلات الجوية.

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