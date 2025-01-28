ملكة جمال الكوكب.. 20 صورة ومعلومات عن أول إماراتية تفوز بهذا اللقب

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كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت الإماراتية مهرة لطفي بلقب ملكة جمال الكوكب الدولية لعام 2024، لتصبح أول إماراتية تحصد هذا اللقب.

وظهرت "مهرة" بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بالتطريزات.

واختارت وضع مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز 9 معلومات لا تعرفونها عن مهرة لطفي، وفقا لصفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" و"theglobalfilipino".

مهرة لطفي.

مؤثرة وعارضة أزياء إماراتية.

وأيضا أول طبيبة إماراتية متخصصة في الخلايا الجذعية.

تم تكريمها من قبل الأمم المتحدة وحصلت على لقب سفيرة الإمارات في هذا المجال.

كما أنها أول إماراتية تفوز بلقب ملكة جمال الكوكب الدولية.

وشاركت أيضا في الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

تهتم "مهرة" بنشر صورها وتوثيق أحداث يومها على "إنستجرام".

تتسم بشخصية جذابة ومؤثرة، ما جعلها أيقونة للموضة والأناقة في الإمارات.

تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها ما يقرب من 10 ملايين متابع على إنستجرام.

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