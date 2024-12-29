25 صورة لأغلى حفلات الزفاف في 2024.. منها حفل استمر شهور وتكلف 600 مليون دولار

25 صورة لأرخص أماكن الخروج في ليلة رأس السنة 2025.. "على قد الإيد"

كتب – سيد متولي

"احتفالات ضخمة استمرت لعدة أيام وإنفاق أموال باهظة"، مشاهد زينت أغلى حفلات الزفاف على مستوى العالم في عام 2024، لعل أبرزها حفل أنانت أمباني، نجل رجل الأعمال موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير أغلى حفلات الزفاف في 2024.

حفل أمباني نجل أغنى رجل في آسيا

احتفل أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بزفافه على صديقته راديكا ميرشانت في الهند وسط حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين حول العالم، في الثاني عشر من شهر يوليو الماضي، وبعد سلسلة حفلات لشهور عدة، أقيم حفل الزفاف الرسمي للأكثر ثراء في آسيا أنانت أمباني وراديكا ميرشانت.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت نحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان، كما تواجد عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية.

واستأجرت عائلة أمباني 100 طائرة و3 طائرات من طراز فالكون 2000 لنقل الضيوف، حيث تتسع الطائرة لـ8 إلى 10 ركاب للضيوف الدوليين، وقدرت تكاليف الزفاف بـ600 مليون دولار، عند حساب حفلات ما قبل الزفاف وفعاليات الترفيه وتقديم الطعام وفاتورة 5000 موظف.

حفل أمير بروناي

احتفل أشهر العزاب في قارة أسيا، الأمير عبد المتين بن سلطان بروناي، بزفافه في بداية 2024 ليودع "حياة العزوبية"، وشهدت سلطنة بروناي مراسم زواج عبد المتين، الابن العاشر لسلطان بروناي السلطان حسن البلقية، أحد أغنى أغنياء العالم.

واشتهر الأمير عبد المتين بأنه من أشهر العزاب في قارة أسيا، حيث يبلغ عمره 32 عاما، وعروسه هي يانج موليا أنيشا روسناه، التي يبلغ عمرها 29 عاما، وهي حفيدة لمستشار والده، بيهين داتو عيسى، وتمتلك شركة للسياحة بجانب علامة تجارية شهيرة للأزياء.

واستمر الاحتفال بزفاف الأمير لمدة 10 أيام متواصلة، في الفترة من 7 إلى 16 يناير 2024، بحسب بيان صدر عن القصر الملكي ببروناي، والأمير متين أحد أغنى أفراد العائلة المالكة في العالم، إذ تقدر ثروته الصافية بنحو 28 مليار دولار، بحسب مجلة time.

وحضر الحفل، أفراد من العائلة المالكة من بوتان والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى زعماء من الدول المجاورة بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

وتكلف حفل الزفاف 200 ملايين دولار.

حفل أنكور جين

خطف الملياردير الأمريكي من أصول هندية، أنكور جين، وعارضة الأزياء إيريكا هاموند، في منطقة الأهرامات، الأنظار، بعد استمرار مراسم زفافهما 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة.

أنكور جين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards وKairos، وهو أول برنامج يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل، كما تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011، وفي وقت سابق.

وكان حفل زفاف أنكور جاين وإريكا هاموند حفلًا مليئًا بالنجوم، وتضمنت قائمة الضيوف لانس باس ومايكل تورشين، وروبن ثيك وأبريل لوف جيري، وكيفن أوليري وليندا أوليري، والمؤثرة سيرينا كيريجان.

وتكلف حفل الزفاف حوالي 3 ملايين دولار.

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