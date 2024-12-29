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خبير أبراج يكشف مفاجآت لـ شيرين عبد الوهاب في 2025

05:30 م الأحد 29 ديسمبر 2024

خبير أبراج يكشف مفاجآت لـ شيرين عبد الوهاب في 2025

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كتبت- أسماء مرسي:

بترقب الكثير من الأشخاص كل ما هو جديد عن المطربة شيرين عبد الوهاب، التي تتميز بموهبة فنية استثنائية.

ولدت شيرين في 8 أكتوبر، مواليد برج الميزان، الذي يشتهر بقدرتهم على النجاح وتحقيق التوازن بين مختلف جوانب حياتهم.

في هذا الصدد، نستعرض لكم توقعات العام الجديد للمطربة شيرين عبد الوهاب، وفق ما قاله خبير الأبراج محمد صبحي لمصراوي.

مهنيا

أوضح "صبحي" أن شيرين ستحقق نجاحا باهرا وشهرة واسعة، حيث ستتصدر المشهد وتحقق شهرة واسعة، ومع دخول كوكب المشتري إلى برج السرطان في يونيو، ستحظى بفرص ذهبية لإطلاق ألبومات جديدة وإقامة حفلات ضخمة، كما أن وجود عطارد في برج الأسد سيعزز قدرتها على التواصل مع جمهورها، ما يسهم في انتشار أغانيها بشكل أوسع.

عاطفيا

وأضاف أن يشهد العام الجديد بعض التقلبات في حياتها العاطفية، قد تتجدد العلاقة مع حسام حبيب، خاصة في شهر أغسطس، كما أن بداية العام قد تشهد بعض التوتر العاطفي، ما يتطلب من شيرين الحكمة في التعامل مع هذه المرحلة.

تحديات وعقبات

على الجانب الآخر، تواجه شيرين بعض التحديات على الصعيد المهني، خاصة خلال فترة تراجع عطارد، حيث تظهر بعض العقبات الفنية، كما تشعر ببعض الضغوط العاطفية في بداية العام، مع تراجع كوكب الزهرة.

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