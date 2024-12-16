7 أشياء إذا حلمت بها تدل على فلوس ورزق قادم إليك

كتبت- آلاء نبيل:

يشعر العديد من الأشخاص بالفضول حول ما يخبئه لهم الأحلام التي قد تراودهم يوميًا، ويتساءل البعض هل هناك دلالات أو رموز تشير إلى التخلص من الضائقة المادية والكرب والحصول على رزق كبير.

في هذا الصدد، ذكرت مفسرة الأحلام أسماء سالم، خلال لقائها في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وتقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، أن هناك بعض الدلالات والرموز عند رؤيتها في المنام تشير إلى فك الكرب واقتراب الرزق من حياتك، وتتمثل فيما يلي :

1- رؤية الأمطار تشير إلى إذابة الكرب والضيق المادي، واقتراب الرزق.

2- الولادة حتى إذا كانت عزباء.

3- رؤية رقم 20 في المنام يدل على النصرة والفرج واقتراب الرزق.

4- رؤية المفتاح، يرمز إلى اقتراب الرزق والتخلص من الكرب المادي.

5- خروج الدم الفاسد من الجسم، مثل "الحجامة"، وبالتالي ترمز إلى التخلص من الضيق المادي والكرب.

6- التخلص من القمل في الشعر.

7- دخول الحمام المعروف بـ" بيت الراحة"، يرمز إلى الخير والتخلص من الضيق.

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