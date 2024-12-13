طائرة تسقط من الجو على السيارات وسط زعر المارة.. فيديو مرعب

كتب- أحمد الضبع:

شهدت مدينة فيكتوريا بولاية تكساس الأمريكية حادثًا غير مألوف، حيث تحطمت طائرة صغيرة من طراز "بايبر نافاجو" ذات المحركين في تقاطع طريق مزدحم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وإحداث فوضى مرورية كبيرة.

تفاصيل الحادث

وقعت الحادثة عند تقاطع طريقي "زاك لينتز" و"موكينجبيرد لين"، حيث هبطت الطائرة بشكل مفاجئ على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بثلاث سيارات قبل أن تنشطر إلى نصفين عند هيكلها الرئيسي.

ووفقًا لشهود العيان، فإن الطائرة كانت على وشك الاصطدام بشاحنة أحد السائقين الذي وثق الحادثة بكاميرا لوحة القيادة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

الأضرار والإصابات

وأفادت السلطات المحلية بأن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة، بينهم أربعة كانوا في مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما أغلقت عدة طرق رئيسية في المنطقة لتسهيل عمل فرق الطوارئ.

رحلة الطائرة قبل التحطم

ووفقًا للبيانات الأولية، أقلعت الطائرة من مطار فيكتوريا الإقليمي وظلت في الجو لمدة خمس ساعات قبل وقوع الحادث، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل دقيقة عن الأسباب المحتملة لتحطمها، بينما بدأت السلطات الفيدرالية للطيران تحقيقًا شاملاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

https://twitter.com/ppv_tahoe/status/1866998468742348932