أغرب الاحتفالات بالكريسماس حول العالم- 10 صور تكشف

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10 صور لأغلى شجرة كريسماس في العالم.. لن تتوقع سعرها

كتبت- أسماء مرسي:

تختلف تقاليد الاحتفال بالكريسماس بشكل كبير حول العالم، بعيدا عن الشجرة المزينة وأجواء الفرح التقليدية، هناك عادات غريبة ومميزة تحتفل بها العديد من الدول.

فيما يلي، إليك أغرب احتفالات "الكريسماس" في العالم، وفقا لما ورد في صحيفة "the week" وموقع "time".

إندونيسيا.. شجرة الكريسماس المزودة بالريش

في إندونيسيا، يحتفل الكثيرون بالكريسماس بطريقة فريدة، بدلاً من الشجرة الصنوبرية التقليدية، يصنعون أشجار من ريش الدجاج الملون.

هذه الأشجار الفريدة مصنوعة يدويًا في المنازل، ويتم تصدير بعضها إلى أوروبا.

البرتغال.. وجبة الموتي

في البرتغال، يتضمن الاحتفال بالكريسماس وجبة خاصة تسمى "Consoada".

خلال هذه الوجبة، تخصص بعض الأسر مكانا على المائدة لـ "أرواح الموتى"، حيث يتركون فتات الخبز كقربان، هذه العادة تعكس اعتقادا قديما بربط الموتى بالحصاد الوفير.

جنوب إفريقيا.. يرقات مقرمشة

في جنوب إفريقيا، يعتبر تناول يرقات العثة الإمبراطورية المقلية وجبة عيد ميلاد شهية.

يتم حصاد هذه اليرقات وتجفيفها أو قليها، ويقال إن طعمها يشبه الشاي.

ألمانيا.. أحذية مليئة بالهدايا

يترك الأطفال أحذيتهم خارج غرفهم في ليلة الكاريسماس، ليجدوها في صباح اليوم التالي مليئة بالهدايا.

أوكرانيا.. شبكات العنكبوت الزينة

في أوكرانيا، تعتبر زينة شبكات العنكبوت الاصطناعية من العادات التقليدية للاحتفال بهذا اليوم، وتعود أصول هذه العادة إلى حكاية قديمة عن أسرة فقيرة زينت شجرتها بشبكة عنكبوت.

السويد.. ماعز يول القابل للاحتراق

في مدينة جافلي السويدية، يتم بناء تمثال ضخم لماعز يول من القش.

هذا التمثال هو رمز لشجرة الكاريسماس في السويد، ولكن المشكلة هي أن بعض الأشخاص يحاولون إحراقه كل عام.

أيسلندا.. قطة يول المخيفة

يخشى الأطفال في هذه الدولة من قطة يول، وهي شخصية أسطورية تأكل الأطفال الذين لم يحصلوا على ملابس جديدة لعيد الميلاد.

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