فيديو صادم.. اكتشاف أفعى سامة مخبأة "تحت مخدة سرير"

كتب – سيد متولي

عُثر على أفعى كوبرا سامة للغاية مخبأة تحت وسادة سرير أحد السكان في ستيلينبوش بجنوب إفريقيا، في مواجهة صادمة.

وعندما اتصلت شركة ستيلينبوش سنيك ريموفالز بمتخصص الزواحف إميل روساو إلى موقع الحادث، استجاب على الفور.

وصور مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي أزال فيها "روساو" الثعبان الخطير بمهارة من مكان اختبائه غير المتوقع، وسلط المشهد الدرامي الضوء على المخاطر المحتملة للمواجهات القريبة مع الحياة البرية في المناطق السكنية.

"يتنوع لون هذه الأفعى من الأسود تقريبًا إلى البني الداكن أو الفاتح أو البيج أو الأصفر أو المرقط، بينما تتميز صغارها بشريط داكن على الحلق، من السهل الخلط بين أفعى كيب كوبرا وثعبان الخلد وكوبرا البصاق السوداء، إنها أخطر أفعى كوبرا لدينا، ومع أفعى المامبا السوداء، فهي مسؤولة عن غالبية لدغات الأفاعي المميتة في جنوب إفريقيا، قد تقف أفعى كيب كوبرا في مكانها إذا تعرضت للتهديد وهي سريعة في تشكيل غطاء للرأس والعض"، كما كتبت شركة ستيلينبوش لإزالة الأفاعي في التعليق على الفيديو.

"تنتشر هذه الأفعى على نطاق واسع في مقاطعات كيب ولكنها تمتد إلى ولاية فري ستيت والشمال الغربي وجنوب بوتسوانا وناميبيا، والسم سام للأعصاب بشكل قوي، ويسبب ضعفًا تدريجيًا وقد يؤثر على التنفس بسرعة، ويحتاج الضحايا إلى دخول المستشفى بشكل عاجل، وفي حالة اللدغة الشديدة، يكون المصل المضاد ضروريًا."

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