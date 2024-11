"كانت عزيزة عليه".. هندي يشيع سيارته في جنازة رسمية قبل دفنها (فيديو)

كتبت- أسماء العمدة:

في حدث غريب من نوعه، أقام هندي جنازة رسمية لسيارته، إذ شارك المئات في مراسم الدفن، وسط دهشة واستغراب المتابعين، وقرر أن يودع سيارته "الحبيبة" بطريقة استثنائية، فدفنها في حفرة بعمق 15 قدمًا وسط طقوس دينية.

ووفقًا لصحيفة timesofindia، فإنّ صاحب السيارة سانجاي بولارا فضّل عدم بيع مركبته التي خدمته طيلة 12 عامًا، وقرر بدلًا من ذلك دفنها وإقامة جنازة خاصة تقديرًا لدورها المهم في حياته.

رفض "سانجاي" بيع سيارته التي رافقته 12 عامًا، وفضل دفنها في جنازة خاصة تقديرًا لخدماتها، بعد أن زينها بالأزهار، وكتب على قبرها: "كنتِ عزيزة عليّ".

وكان "بولارا" أعلن زراعة شجرة في مكان دفن السيارة، لتخلد ذكراها، وقرر تحويل مكان دفن سيارته إلى رمز لذكراها.

A family in #Gujarat’s Amreli district recently bid farewell to their 12-year-old Maruti Suzuki #WagonR with a grand ceremony.



Declaring the hatchback their “lucky car,” the family spared no expense, spending Rs 4 lakh on an event attended by around 1,500 guests, including… pic.twitter.com/OhvNjwnJG3