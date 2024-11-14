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"كانت عزيزة عليه".. هندي يشيع سيارته في جنازة رسمية قبل دفنها (فيديو)

02:31 م الخميس 14 نوفمبر 2024

هندي يشيع سيارته في جنازة رسمية

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كتبت- أسماء العمدة:

في حدث غريب من نوعه، أقام هندي جنازة رسمية لسيارته، إذ شارك المئات في مراسم الدفن، وسط دهشة واستغراب المتابعين، وقرر أن يودع سيارته "الحبيبة" بطريقة استثنائية، فدفنها في حفرة بعمق 15 قدمًا وسط طقوس دينية.

ووفقًا لصحيفة timesofindia، فإنّ صاحب السيارة سانجاي بولارا فضّل عدم بيع مركبته التي خدمته طيلة 12 عامًا، وقرر بدلًا من ذلك دفنها وإقامة جنازة خاصة تقديرًا لدورها المهم في حياته.

رفض "سانجاي" بيع سيارته التي رافقته 12 عامًا، وفضل دفنها في جنازة خاصة تقديرًا لخدماتها، بعد أن زينها بالأزهار، وكتب على قبرها: "كنتِ عزيزة عليّ".

وكان "بولارا" أعلن زراعة شجرة في مكان دفن السيارة، لتخلد ذكراها، وقرر تحويل مكان دفن سيارته إلى رمز لذكراها.

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هندي يشيع سيارته في جنازة رسمية منوعات طقوس دينية
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