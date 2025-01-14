كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل على صحة الأم؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون عن وجود علاقة بين مضاعفات الحمل، خاصة ارتفاع ضغط الدم، وظهور أمراض القلب في سن مبكرة لدى النساء.

وتشير النتائج إلى أن النساء اللاتي عانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء حملهن كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بمعدل أسرع بـ 7 سنوات مقارنة بغيرهن، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

مخاطر غير مرئية

شملت الدراسة العديد من المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي، وارتفاع ضغط الدم المزمن، وتسمم الحمل، والتي تؤثر على حوالي 15% من الحوامل.

وقد أظهرت النتائج أن النساء اللواتي عانين من هذه المضاعفات كن أكثر عرضة للإصابة بـ مرض الشريان التاجي، واحتشاء عضلة القلب، وانسداد الشرايين التاجية.

ضرورة الفحص المبكر

أشارت الدكتورة فيسنا غاروفيتش، الباحثة الرئيسية للدراسة، على أهمية الفحص المبكر لأمراض القلب لدى النساء اللاتي عانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وشددت على أن انسداد الشرايين التاجية أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة بالرجال، ما يستدعي ضرورة الفحص المبكر.

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