السمن من المكونات الشائعة في المطبخ، ويُستخدم لإضافة النكهة والقوام للوجبات، لكن الإفراط في تناوله يتحول إلى "قاتل صامت"، يؤثر على القلب والكبد، ويزيد من إصابتك بمشكلات صحية أخرى.

ما تأثير السمن على صحة القلب؟



وفقا لموقع "timesofindia"، يحتوي السمن على نسب عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضارعند تناوله بكميات كبيرة يوميًا. هذا الارتفاع يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ينصح الخبراء بعدم تجاوز ملعقتين كبيرتين يوميا، وأقل من ذلك لمن يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول.

هل يسبب السمن زيادة الوزن ومشكلات التمثيل الغذائي؟



السمن غني بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي كل ملعقة طعام على حوالي 120-130 سعرة، لذا الاستهلاك المفرط يؤدي إلى زيادة غير صحية في الوزن والسمنة، ويرتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني، خاصة عند الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة خامل.

كيف يضر السمن الجهاز الهضمي؟



يؤدي تناول السمن يوميا إلى الانتفاخ، الغثيان، الإسهال، أو عسر الهضم، خاصة إذا كان السمن مغشوشا، أما السمن المنزلي أو المصفى بالطريقة التقليدية، فهو أكثر هضما وأمانا للجهاز الهضمي.

كيف يؤثر السمن على الكبد؟



الأطعمة الغنية بالدهون، مثل السمن، تشكل عبئا على الكبد، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض كبدية مثل مرض الكبد الدهني أو التهاب الكبد.

الإفراط في تناوله يبطئ استقلاب الدهون والسكر، ويزيد خطر مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وزيادة الدهون في الكبد، ويزيد احتمال تطور مضاعفات صحية على المدى الطويل.

هل يمكن أن يسبب السمن ردود فعل تحسسية؟



رغم أن السمن يخلو من اللاكتوز والكازين، إلا أنه يحتوي على آثار بروتينات الحليب، ما يسبب الشرى، التورم، الحكة، أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص ذوي الحساسية، لذا ينصح المصابون بحساسية شديدة بمراجعة الطبيب قبل تناوله.

كيف يرفع السمن مستوى الالتهاب في الجسم؟



الدهون المشبعة الموجودة في السمن تزيد الالتهابات في الجسم، ما يفاقم حالات مثل التهاب المفاصل وغيرها من الأمراض الالتهابية، ويزيد الألم والتيبس، ما يُصعب السيطرة على المشكلات الالتهابية.

ما مخاطر السمن على ميكروبيوم الأمعاء؟



الإفراط في تناول السمن يمكن أن يخل بتوازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يؤدي إلى مشكلات هضمية وضعف المناعة على المدى الطويل.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر السمن؟



الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

المصابون بمشكلات هضمية مثل القولون العصبي أو اضطرابات المرارة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، مثل الكبد الدهني.

النساء الحوامل المصابات بالسمنة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

الاعتدال هو المفتاح، ويُنصح دائما بالحد من كمية السمن اليومية حسب الحالة الصحية، للحفاظ على القلب والكبد والجهاز الهضمي في أمان.

