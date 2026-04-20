إعلان

ما تأثير تناول الزيتون على القلب؟ .. لن تتخيل

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:00 ص 20/04/2026

الزيتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد الزيتون من الأطعمة الصحية المعروفة بفوائده للقلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ووفقًا لتقرير موقع "Verywell Health"، فإن الكمية المعتدلة هي العامل الأساسي للاستفادة من فوائده دون التعرض لمخاطر.


ما الفوائد الغذائية للزيتون؟


تشير الأبحاث إلى أن الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساهم في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار. كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية.


لماذا قد يشكل الزيتون خطرًا عند الإفراط؟


يرتفع محتوى الزيتون من الصوديوم بسبب عمليات المعالجة بالملح للتخلص من مرارته، ما يجعله غنيًا بالملح بشكل ملحوظ. وقد تحتوي كمية صغيرة منه (حوالي ربع كوب) على ما يقارب 23% من الحد اليومي الموصى به من الصوديوم.


كيف يؤثر الصوديوم الزائد على الجسم؟


يرتبط استهلاك الصوديوم بكميات كبيرة بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة العبء على القلب والأوعية الدموية.


هل الزيتون وحده مسؤول عن زيادة الصوديوم؟


تشير البيانات إلى أن معظم الصوديوم في النظام الغذائي يأتي من الأطعمة المصنعة، لكن الزيتون قد يساهم في رفع الاستهلاك إذا تم تناوله بكميات كبيرة دون الانتباه لبقية مصادر الملح.


كيف يمكن الاستفادة من الزيتون دون ضرر؟


يوصي الخبراء بالاكتفاء بحصة معتدلة يوميًا تتراوح بين 5 إلى 10 حبات، مع تقليل مصادر الملح الأخرى خلال اليوم. كما يمكن شطف الزيتون بالماء لتقليل نسبة الصوديوم قبل تناوله.


ما الخلاصة الصحية حول تناول الزيتون؟


يجمع الزيتون بين فوائد صحية مهمة ومخاطر محتملة، ويعتمد تأثيره النهائي على الكمية ونمط الغذاء العام. لذلك يظل الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائده دون الإضرار بصحة القلب.

الزيتون صحة القلب الأملاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة محلية

حوادث وقضايا

زووم

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

