حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية في الفترة من 25 إلى 29 مارس الجاري، مع سقوط الأمطار على عدة محافظات، ما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس، لكن هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تعرضك لصاعقة برق؟.

ما هي صاعقة البرق؟

الصاعقة هي تفريغ كهربائي هائل يحدث في الغلاف الجوي، تحمل شحنة كهربائية تصل أحيانا إلى مليار فولت، وحرارة يمكن أن تصل إلى 50 ألف درجة فهرنهايت أي أكثر بخمس مرات من حرارة الشمس، ورغم هذه القوة الهائلة، ينجو معظم الناس من ضربات البرق لأن مرور التيار عبر الجسم أمر نادر الحدوث.

ماذا يحدث عند تعرض الجسم لصاعقة؟

عندما تصيب الصاعقة الإنسان، يمكن أن تتسبب في حروق على الجلد، وأحيانا تمزق الأوعية الدموية، فتظهر على شكل خطوط متفرعة تشبه أغصان الأشجار أو شبكة عنكبوتية، وإذا كان الشخص يحمل معدنا في يده أو جيبه، فقد تتسبب الشحنة الكهربائية في حروق شديدة، بحسب موقع allthatsinteresting العلمي.

تأثير الصاعقة على الدماغ

ومن أغرب آثار الصواعق على الدماغ أن العديد من الناجين لا يتذكرون الضربة نفسها، ويظهر الدليل الوحيد على تعرضهم من خلال العلامات والحروق على الجسم أو الملابس المحترقة.

وفي الحالات التي يخترق فيها التيار الكهربائي المزلاج الدماغي، قد تتضرر خلايا الدماغ بشكل دائم، مسببة مشاكل في الذاكرة، صعوبة التركيز، صداع شديد، واضطرابات عصبية أخرى تظهر مع مرور الوقت.

كيف تحمي نفسك من صاعقة البرق؟

تجنب استخدام الأجهزة المتصلة بالمنافذ الكهربائية، مثل الحواسيب والغسالات، لأن الصواعق قد تنتقل عبر الأنظمة الكهربائية.

لا تقف بالقرب من النوافذ أو الأبواب، وتجنب الجلوس في الشرفات أو لمس الجدران الخرسانية التي تحتوي على أسلاك معدنية.

راقب تطور الغيوم الركامية التي قد تتحول إلى عواصف رعدية، وإذا لاحظت تغيرا في شكل الغيوم، توجه إلى مأوى آمن.

عند سماع صوت الرعد، انتقل إلى مأوى مغلق على الفور، ولا تستأنف الأنشطة الخارجية إلا بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من انتهاء العاصفة.

ابتعد عن المساحات المفتوحة مثل الملاعب والشواطئ، وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أو الهياكل غير المغلقة.

في حال وجودك في قارب أو على الشاطئ، غادر المياه وابحث عن مأوى آمن.

إذا كنت على جبل أو تل، انزل إلى منطقة منخفضة، ولا تستلق على الأرض، بل اجلس بوضعية القرفصاء مع إبقاء رأسك منخفضا ويديك على أذنيك.

