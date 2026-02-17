يُعرف الجيلاتين بأنه المادة المسؤولة عن القوام الهلامي للعديد من الأطعمة، لكن ما هو؟ وكيف يدخل في أطباقنا اليومية؟

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المصادر الغذائية للجيلاتين، وفوائدها، وفقا لموقع "verywellhealth".

ما هو الجيلاتين؟

الجيلاتين مادة بروتينية تُستخلص من الكولاجين الموجود في عظام وجلود وأنسجة الحيوانات، مثل الأبقار والخنازير والأسماك، ويختلف عن الكولاجين الطبيعي لأنه لا يوجد في الطعام كما هو، بل يُستخدم كمكثف أو مثبت للقوام في منتجات متعددة.

أبرز الأطعمة الغنية بالجيلاتين:

بعض قطع اللحوم

اللحوم الغنية بالأنسجة الضامة تحتوي على كولاجين يتحول إلى جيلاتين عند الطهي البطيء، لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه اللحوم تكون مرتفعة بالدهون المشبعة.

عظام وجلود الأسماك

تُستخدم عظام وجلود الأسماك من المياه العذبة والمالحة كمصدر للكولاجين، الذي يُستخلص منه الجيلاتين في مراحل التصنيع.

مرق العظام

تحضر عملية المرق عبر غلي العظام لساعات طويلة لاستخراج الكولاجين والمعادن، كوب واحد من مرق العظام يحتوي عادة على 5 إلى 10 جرامات من البروتين الناتج عن الجيلاتين، إضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

الحلويات الهلامية

الجيلاتين هو المكون الأساسي في منتجات مثل "الجيلي"، حيث يمنحها القوام المتماسك والمرن.

المارشميلو

القوام الإسفنجي المميز للمارشميلو التقليدي يعود إلى الجيلاتين، بينما تستخدم النسخ النباتية بدائل غير حيوانية.

الحلوى المطاطية

مثل الدببة الجيلاتينية والحلوى المطاطية الحامضة، التي تبدأ كسائل ثم تتماسك بفضل الجيلاتين لتعطي القوام المطاطي المعروف.

سناك الفواكه للأطفال

تحتوي العديد من منتجات حلوى الفاكهة على الجيلاتين لمنحها القوام المطاطي المشابه للحلوى التقليدية.

هل الجيلاتين صحي؟

غني بالأحماض الأمينية ويسهم في تزويد الجسم بالبروتين، إذ تحتوي ملعقة كبيرة من الجيلاتين الجاف غير المحلى على نحو 6 جرامات من البروتين، إلا أن كثيرا من الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل الحلويات، عالية بالسكر، لذلك يُنصح باستهلاكها باعتدال.

