حليب اللوز الخيار المفضل للكثيرين، سواء كبديل للألبان التقليدية أو كإضافة خفيفة لنظامهم الغذائي، ولكن رغم مذاقه اللذيذ وسعراته المنخفضة، تكمن حقائق غذائية يجب موازنتها بعناية قبل اعتماده كخيار أساسي.

ما فوائد وأضرار حليب اللوز؟

حليب اللوز من أكثر البدائل النباتية شيوعا، خاصة لدى من يتجنبون الألبان التقليدية، وبينما يشيد البعض بفوائده الصحية، يشير خبراء التغذية أن له مزايا، إلى جانب آثار جانبية.

دعم صحة القلب

يتميز اللوز باحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة، وهي دهون جيدة ترتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية، وعند استبدال الدهون المشبعة بحليب اللوز غير المُحلى ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز صحة القلب، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

فوائد للعظام

يحتوي الكوب الواحد منه على كمية كالسيوم تفوق الموجودة في حليب البقر، ويعد الحصول على الكالسيوم يوميا أمرا أساسيا للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الهشاشة.

تأثير إيجابي على البشرة

يحتوي حليب اللوز على فيتامين E، وهو مضاد أكسدة يسهم في تقليل أضرار الجذور الحرة، ويساعد في دعم صحة الجلد، وتسريع التئام الجروح، والتخفيف من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

قيمة غذائية منخفضة السعرات

يوفر كوب (240 مل) من حليب اللوز غير المُحلى نحو 29 سعرة حرارية فقط، مع 1 جرام بروتين و2.5 جرام دهون، إضافة إلى الكالسيوم وفيتاميني D وE.

الميزة الأبرز هنا هي انخفاض السعرات، غير أن محتواه من البروتين منخفض جدا مقارنة بحليب البقر (1 جرام مقابل نحو 8 جرامات في الكوب)، ما يجعله خيارا غير مناسب لمن يعتمدون على الحليب كمصدر أساسي للبروتين.

من يجب أن يتجنبه؟

لا يُنصح بحليب اللوز لمن يعانون حساسية من المكسرات، كما لا يعد مناسبا للرضع دون عمر سنة، لعدم احتوائه على العناصر الغذائية الكافية مقارنة بحليب الأم أو الحليب الصناعي.

وهناك بعض الأنواع تحتوي على مستحلبات مثل الكاراجينان، والتي تسبب تهيجا معويا لدى البعض، كما أن زراعة اللوز من أكثر الزراعات استهلاكا للمياه، أما الأنواع المُحلاة تحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، لذا يفضل اختيار المنتجات غير المُحلاة.

