ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة الق

كتبت- شيماء مرسي

نادرا ما تحدث النوبة القلبية دون سابق إنذار، وفي بعض الأحيان يرسل الجسم إشارات خفية قبل 48 ساعة من الإصابة، لذا فإن التعرف على هذه العلامات أمرا ضروريا.

وتحدث النوبة القلبية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية تتشكل في شريان تاجي متضيق.

وخلال الـ ٢٤ إلى ٤٨ ساعة التي تسبق حدوث نوبة قلبية خطيرة، قد يكون الجسم بالفعل تحت ضغط، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

ماذا يحدث داخل جسمك؟

عندما تكون على وشك الإصابة بنوبة قلبية تبدأ العديد من التغيرات بالحدوث، وخلال هذه الفترة، تبدأ الشرايين بالضيق أكثر بسبب تراكم اللويحات غير المستقرة.

ويمكن أن يؤدي الالتهاب في الأوعية الدموية إلى زيادة تدفق الدم إلى عضلة القلب، وأيضا قد ينخفض ​​إمداد الأكسجين لأنسجة القلب.

ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى ظهور أعراض مبكرة، والتي غالبا ما يتم تجاهلها باعتبارها مجرد إزعاج بسيط.

وقال الدكتور أبهيجيت خادتاري طبيب أمراض القلب الهندي: "عادة ما يكون السبب الرئيسي هو تراكم اللويحات في الشرايين التاجية والتي قد تتمزق وتؤدي إلى تكون جلطة دموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب".

وأضاف: "في الـ 48 ساعة التي تسبق النوبة القلبية قد يعاني المريض من العديد من الأعراض، حيث يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة.

العلامات التحذيرية المبكرة قبل 48 ساعة من حدوث نوبة قلبية

ضيق التنفس

يظهر حتى مع أقل مجهود نتيجة لتراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف وظائف القلب.

إرهاق غير معتاد

يعد الإرهاق الشديد غير المبرر أحد أكثر أعراض النوبة القلبية المبكرة شيوعا خاصة لدى النساء.

كما يشير الشعور بالإرهاق دون بذل مجهود بدني إلى أن القلب يعاني من صعوبة في ضخ الدم بكفاءة.

ألم في الصدر

يشعر كثيرون بضيق خفيف في الصدر أو ضغط أو حرقة تظهر وتختفي، ويكون الشعور أشبه بعسر الهضم وليس مشكلة قلبية.

الأرق

يشعر المصابين بالأرق المفاجئ أو القلق في الأيام التي تسبق الإصابة بنوبة قلبية.

عسر الهضم والغثيان

قد يساء تفسير الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن أو الانتفاخ أو الغثيان على أنه اضطراب في المعدة، بينما قد يكون في الحقيقة ناتجا عن مشكلة في القلب.

ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع

الشعور بعدم الراحة الذي ينتشر إلى الذراع الأيسر أو الكتفين أو أعلى الظهر أو الفك هو علامة تحذيرية خفية.

الأشخاص الأكثر عرضة

ضغط دم مرتفع

السكري

ارتفاع الكوليسترول

السمنة وزيادة الوزن

المدخنين

تاريخ عائلي لأمراض القلب

نمط الحياة الخامل