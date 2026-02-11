مرض صامت يهدد النساء مع تقدم العمر.. لا تتجاهله

عندما يفكر الناس في صحتهم، غالبا ما تأتي صحة العظام في مرتبة متأخرة، رغم أنها قد تشكل تهديدا صامتا لنوعية حياة الملايين.

وفقا لموقع نيويورك بوست، تشير الدراسات إلى أن نصف النساء تقريبا قد يتعرضن لكسر بسبب هشاشة العظام خلال حياتهن، أي ثلاثة أضعاف ما يواجهه الرجال، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.



هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تفقد فيها العظام كثافتها وقوتها تدريجيا، لتصبح هشة لدرجة أن سعال عادي أو حركة خاطئة قد تتسبب بكسر خطير.

وتترتب على هذه الكسور عواقب مؤلمة تشمل الألم المزمن، الإعاقة طويلة الأمد، خسارة الاستقلالية، وتكاليف علاجية باهظة.



علامات تحذيرية مبكرة

المرض يعرف باسم "المرض الصامت"، لأنه غالبا لا يظهر إلا بعد حدوث الكسر، لكن هناك إشارات يمكن مراقبتها:

-فقدان الطول مع مرور الوقت

-آلام مزمنة في الظهر

-انحسار خط اللثة بشكل غير طبيعي

-ضعف الأظافر وتكسرها بسهولة



عوامل تزيد المخاطر

إلى جانب التقدم في العمر وانخفاض مستويات الهرمونات بعد سن اليأس، تزداد فرص الإصابة في الحالات التالية:

-وجود تاريخ عائلي للمرض

-نقص الكالسيوم وفيتامين "د"

-الخمول البدني وقلة الحركة

-التدخين والإفراط في تناول الكحول

-بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والروماتويد

-استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة مثل الكورتيكوستيرويدات



الوقاية أفضل من العلاج

تؤكد الدكتورة ماري كلير هافر، أخصائية طب النساء وسن اليأس، أن هشاشة العظام يمكن الوقاية منها إلى حد كبير.

والخطوة الأولى هي تحويل الوعي من التركيز على العلاج إلى ثقافة الوقاية، عبر اعتماد أسلوب حياة متكامل يشمل:

-تغذية متوازنة غنية بالكالسيوم وفيتامين "د"

-ممارسة التمارين المنتظمة مثل المشي وتمارين القوة لتعزيز بناء العظام

-الابتعاد عن التدخين والكحول

-المتابعة الدورية مع الأطباء، خاصة للنساء المعرضات لمخاطر أكبر