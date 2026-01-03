5 أعراض مبكرة لخلل وظائف الكبد .. احذر تجاهلها

غالبًا ما لا تظهر أعراض لأمراض الكبد في مراحلها المبكرة، مما يجعلها خطرًا "صامتًا"، وعند ظهور الأعراض، فإنها غالبًا ما تشير إلى حدوث مشكلة كبيرة في الكبد.

لذا وفقا لموقعي maxhospital، و mayoclinic، سوف نتعرف على خمس علامات رئيسية في الجسم تكشف عن قصور في وظائف الكبد.

1-اليرقان:

اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة تراكم صبغة البيليروبين في الدم، والتي لا يستطيع الكبد المتضرر معالجتها بكفاءة.

2- انتفاخ البطن والساقين:

يحدث احتباس السوائل (المعروف بالاستسقاء في البطن والوذمة في الساقين أوالكاحلين) بسبب ضعف وظائف الكبد الذي يؤثر على إنتاج البروتين وتنظيم ضغط الدم.

3- الإرهاق والضعف المزمن:

يُعد التعب المستمر ونقص الطاقة، حتى بعد الراحة الكافية، من أكثر الأعراض شيوعًا كما أنها من العلامات المبكرة، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة إجهاد الجسم وتراكم السموم.

4- سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف:

ينتج الكبد البروتينات اللازمة لتخثر الدم، لذا عند حدوث خلل في هذه العملية، لا يتم إنتاج هذه البروتينات بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالكدمات أو استمرار النزيف من الجروح الطفيفة.

5- حكة الجلد الشديدة:

يتسبب تراكم أملاح الصفراء تحت الجلد نتيجة خلل وظائف الكلي، في حكة شديدة ومستمرة دون ظهور طفح جلدي واضح.