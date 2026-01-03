أوبرا وينفري تكشف كوليس وأسرار حقن إنقاص الوزن

كشفت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، عن التأثيرات المفاجئة التي لاحظتها بعد استخدام حقن فقدان الوزن الشهيرة من نوع GLP-1، والتي تشمل أيضا أدوية مثل Ozempic وMounjaro وWegovy.

وأوضحت أوبرا أنها بدأت استخدام هذا النوع من الحقن في ديسمبر 2023 كأداة للحفاظ على الوزن إلى جانب تغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة، لكنها لم تكشف عن اسم الدواء الذي تتناوله بالتحديد، وفقا لموقع "ديلي ميل".

ومنذ البدء، تمكنت وينفري من فقدان أكثر من 40 رطل، وأكدت أن الدواء ساعدها على تهدئة ما وصفته بـ"ضوضاء الطعام"، أي الأفكار المستمرة والمتطفلة حول الأكل.

لكن في مقابلة جديدة، أكدت وينفري أن استخدام هذه الحقن جاء أيضا مع مجموعة من التأثيرات غير المتوقعة، منها توقفها عن شرب الكحول تماما، لتصبح واحدة من 46% من الأمريكيين الذين لا يتناولون الكحول.

وأظهرت أبحاث حديثة أن حقن GLP-1 تقلل نشاط مراكز المكافأة في الدماغ المسؤولة عن إفراز الدوبامين، ما يقلل من الرغبة في الكحول.

كما لاحظت وينفري أن هذه الأدوية دفعتها لممارسة الرياضة 6 مرات أسبوعيا تقريبا، وهو تحول كبير مقارنة بفترات سابقة كانت تشعر خلالها بالخمول.

وتفسر الدراسات ذلك بأن GLP-1 يساعد على تنظيم السكر في الدم وزيادة مستويات الطاقة.

وأكدت وينفري أن هذه الحقن ساعدتها على تبني نظرة إيجابية تجاه الطعام ووزنها.

وقالت: "لم أعد أعاقب نفسي باستمرار، بالكاد أتعرف على المرأة التي أصبحت عليها الآن، لكنني سعيدة".

وأضافت: "كنت أعتقد أن فقدان الوزن يعتمد على الانضباط والقوة الشخصية فقط، لكنني توقفت عن لوم نفسي وأصبحت أكثر نشاطا وحيوية من أي وقت مضى".

رغم التحسن، اعترفت أوبرا بأنها استعادت جزءا من الوزن بعد التوقف عن الأدوية مؤقتا، ما يؤكد أن GLP-1 يجب أن يستخدم على المدى الطويل للحفاظ على النتائج.

وينفري التي خاضت على مدار عقود صراعات متعددة مع الوزن بين الحميات السريعة وتقليل السعرات بشكل مفرط، قالت إن هدفها النهائي الوصول إلى وزن 160 رطل، لكنها لم تكشف عن وزنها الحالي.

وأضافت: "كل ما حدث كان ضروريا للوصول إلى هذه المرحلة، وأنا أفرح بالشعور بالتحرر من الصراع لأن هذا الصراع كان عاما وعلنيا، والآن أنا أكثر صحة".

يذكر أن وينفري واحدة من كل 8 بالغين أمريكيين، أي نحو 30 مليون شخص، الذين استخدموا أدوية GLP-1 مرة واحدة على الأقل، رغم أن الدراسات تشير إلى أن نصف المستخدمين تقريبا يتوقفون عن استخدامها بعد عام واحد.

أبحاث أخرى أظهرت أن أدوية مثل Ozempic وWegovy قد تقلل أيضا الرغبة في تناول الأطعمة السريعة والمقامرة وتعاطي المخدرات.