أزمة السهر.. كيف يدمر الأرق تركيزك ويشوش وعيك نهارا؟



كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون أمريكيون عن تفسير دقيق لسبب فقدان التركيز واضطراب الانتباه خلال ساعات النهار لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو قلة النوم ليلا، محذرة من تأثيرات عصبية خطيرة للسهر المزمن على وظائف الدماغ.

وأوضح فريق البحث من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا أن الدماغ، في حال عدم الحصول على نوم كاف، يدخل نهارا في حالة غير طبيعية، إذ يبدأ بتنشيط آلية تنظيف المخلفات العصبية، وهي وظيفة حيوية يفترض أن تتم أثناء النوم العميق فقط، ما يؤدي إلى تشويش الذهن وضعف القدرة على التركيز.

وبين الباحثون أن هذه العملية تعتمد على حركة السائل النخاعي داخل الدماغ، والذي يعمل عادة خلال النوم على إزالة نواتج النشاط العصبي المتراكمة خلال النهار. إلا أن الحرمان من النوم يدفع الدماغ إلى تشغيل هذا النظام أثناء الاستيقاظ، وهو ما يتعارض مباشرة مع عمليات التفكير والانتباه.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في دورية Nature Neuroscience، أن تفعيل منظومة التنظيف العصبي خلال اليقظة يؤثر سلبا على كفاءة الدماغ، إذ تتزامن موجات تدفق السائل النخاعي مع لحظات انخفاض الانتباه والتركيز.

وشملت التجربة 26 متطوعا خضعوا لاختبارات قياس التركيز والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في حالتين مختلفتين: الأولى بعد نوم كاف، والثانية عقب ليلة من الحرمان الكامل من النوم. وأظهرت النتائج أن سرعة الاستجابة للمؤثرات البصرية والسمعية كانت أعلى بكثير بعد النوم الجيد، بينما تراجعت بشكل ملحوظ عند قلة النوم، لدرجة أن بعض المشاركين فشلوا في ملاحظة إشارات أساسية أثناء الاختبار.

من جانبها، قالت الباحثة لورا لويس، الأستاذ المساعد بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، إن "الدماغ، في حالة الحرمان من النوم، يفقد قدرته على الفصل بين اليقظة والتنظيف العصبي"، موضحة أن "الانتباه يضعف تحديدا في اللحظات التي تتدفق فيها موجات السائل النخاعي داخل المخ".