فحص بسيط ينقذ حياتك.. 5 إشارات خطيرة يكشفها تحليل الدم

يكشف فحص الدم الروتيني عن مؤشرات حيوية قد تنذر بمشكلات صحية خطيرة قبل ظهور أي أعراض واضحة، ما يجعله أحد أهم أدوات التشخيص المبكر والوقاية من مضاعفات قد تهدد الحياة.

ووفقا لموقع gazeta.ru، يوضح الدكتور أندريه فاريفودا، خبير التكنولوجيا الطبية، أبرز المؤشرات التي تستدعي الانتباه عند قراءة نتائج تحليل الدم، محذرا في الوقت نفسه من أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تشخيص مضلل.

الغلوكوز "سكر الدم"

يعد الارتفاع الحاد أو الانخفاض الشديد في مستوى السكر من أخطر العلامات، إذ قد تشير القيم المرتفعة جدا أو المنخفضة للغاية إلى خطر الغيبوبة.

وحتى لدى غير المصابين بالسكري، يمكن أن يتأثر مستوى الغلوكوز بالتوتر الشديد أو التسمم أو الأمراض الحادة.

الهيموغلوبين

انخفاض مستواه بشكل كبير يعكس فقر دم حاد، ما يعني نقص وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، خاصة القلب والدماغ.

وفي بعض الحالات، قد تمر هذه الحالة دون أعراض واضحة، ما يزيد من خطورتها.

الصفائح الدموية

تلعب دورا أساسيا في تخثر الدم، وزيادتها قد ترفع خطر الجلطات، بينما يؤدي انخفاضها إلى احتمالات النزيف حتى مع الإصابات البسيطة.

الكرياتينين

يعد مؤشرا مهما على كفاءة عمل الكلى، إذ يمكن لارتفاعه أن يكشف خللا مبكرا في وظائف الكلى، حتى قبل أن يشعر المريض بأي أعراض.

الفيريتين

يعكس مخزون الحديد في الجسم، حيث يرتبط انخفاضه بالإرهاق وفقر الدم، بينما قد يشير ارتفاعه إلى التهابات خفية أو زيادة مفرطة في الحديد.

وفي هذا السياق، يحذر الخبير من أن النتائج غير الطبيعية لا تعني دائما وجود مرض، فقد تكون ناتجة عن أخطاء شائعة قبل التحليل، مثل ممارسة التمارين الشاقة، أو تناول الكحول، أو عدم الالتزام بالصيام قبل بعض الفحوصات.

ويشدد على أهمية التحضير الصحيح للتحاليل، خاصة فحوصات السكر والدهون، لضمان دقة النتائج والحصول على تشخيص موثوق.