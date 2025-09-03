5 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشر الثوم

كثير من الناس يعتادون على رمي قشور الثوم فورًا بعد تقشيره، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه القشور تحتوي على فوائد صحية وجمالية مدهشة تجعل الاحتفاظ بها أمرًا ضروريًا.

إليك 5 أسباب تجعلك تعيد التفكير قبل التخلص من قشر الثوم، وفقًا لـ timesofindia.

غني بمضادات الأكسدة

قشر الثوم يحتوي على مركبات قوية مضادة للأكسدة تساعد في مقاومة الشوارد الحرة، ما يساهم في حماية الجسم من الالتهابات وأمراض الشيخوخة المبكرة.

تعزيز صحة القلب

الأبحاث أثبتت أن العناصر الموجودة في القشر تساهم في خفض الكوليسترول السيئ وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي حماية القلب من الأمراض.

دعم الجهاز المناعي

القشور تحمل خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

فوائد للشعر والبشرة

يمكن غلي قشر الثوم واستخدام الماء الناتج لشطف الشعر، فيساعد على تقويته ومنع تساقطه. كما يمكن استخدامه للبشرة لمكافحة الحبوب والالتهابات.

استخدامات منزلية طبيعية

يمكن إضافة القشور المجففة والمطحونة كتوابل طبيعية في الأطعمة، أو إضافتها إلى ماء الطهي لإثراء النكهة والاستفادة من قيمتها الغذائية.

نصائح طبية مهمة

بدل ما ترمي قشر الثوم، احتفظ بيه ناشف في برطمان، واستخدمه كإضافة طبيعية وصحية في حياتك اليومية.