مشروب خطير يؤثر على صحة الكبد.. احذره

حدد علماء أن مادة سلفونات البيرفلوروكتان (PFOS) تعد عاملا بيئيا خطيرا يمكن أن يفاقم من أمراض الكبد المرتبطة بالإفراط في شرب المشروبات الغازية التي تحتوي على مواد كيميائية مثل الكحول.

تنتمي المادة الكيميائية إلى فئة تعرف باسم مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS)، والتي تلقب غالبا بـ"المواد الكيميائية الدائمة" نظرا لعدم قابليتها للتحلل بسهولة سواء في البيئة أو داخل جسم الإنسان.

وقد استخدمت هذه المواد لعقود في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، مثل أواني الطهي غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وأغلفة الوجبات السريعة، والسجاد المقاوم للبقع، وكذلك في رغاوي إطفاء الحرائق، وفقا لتقرير نشر في موقع "Medical Xpress".

الكبد في مرمى الخطر



بحسب دراسة حديثة، فإن تأثير مادة PFOS يتضاعف بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول هذه المواد، مما يرفع من احتمالية الإصابة بتليف الكبد.

وقاد الدراسة فريق بحثي من جامعات لويزفيل وبوسطن وماساتشوستس لويل، بهدف فهم السبب وراء إصابة حوالي 35% فقط من مدمني هذه المشروبات بأمراض كبدية حادة، رغم تعرضهم لنفس الظروف تقريبا.

واكتشف العلماء أن 60% من التعرض الكلي لمادة PFOS يتركز في الكبد، وهو العضو الأساسي الذي يتعرض لأضرار ، ما يشير إلى تفاعل سلبي مباشر بين المادتين.

إضعاف قدرة الكبد على التعافي



وقال الباحثون إن الكبد، رغم تمتعه بقدرة طبيعية على التعافي من أضرار، يبدو أنه يفقد هذه القدرة عند التعرض للمواد الكيميائية الدائمة، وإذ تدفع خلايا الكبد إلى ما يتجاوز قدرتها على التحمل، ما يؤدي إلى أضرار مضاعفة وشديدة.

كما أوضح الفريق أن PFOS تعطل آليات الكبد الدفاعية، وتضعف قدرته على إدارة الدهون، وتفعل مسارات بيولوجية تعزز من تلف الكبد، مما يعقد عملية التعافي ويسرع من تطور الأمراض الكبدية لدى مدمني.

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