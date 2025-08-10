أسباب وأعراض وطرق الوقاية من احتشاء عضلة القلب

كشف الدكتور أنطون فاخليايف أخصائي أمراض القلب الروسي أن احتشاء عضلة القلب قد يحدث دون أعراض واضحة.

وقال أنطون: " الذبحة الصدرية والألم خلف عظمة القص أثناء المجهود البدني يعدان من العلامات التحذيرية المبكرة التي تنبئ باحتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب".

وأضاف: "بمرور الوقت، قد يلاحظ المريض انخفاضًا في قدرته على ممارسة النشاط البدني، ويصبح الألم الذي يشعر به أكثر تكرارًا ويستمر لفترة أطول.

وأوضح أن هذه الأعراض تعد صورة نموذجية لمرض القلب الإقفاري (نقص تروية القلب) وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

وأشار: "عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم. وعلى الرغم من التطورات الكبيرة في الطب الحديث، التي قد تقلل من خوف الناس من هذه الحالات، إلا أن الإحصائيات ما زالت تشير إلى نتائج مقلقة".

وثلثي الوفيات تحدث بسبب الجلطات الدماغية واحتشاء عضلة القلب. فالوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تحدث حتى في سن العمل، وهي السبب الرئيسي للوفاة، وتفوق تقريبًا ضعف عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الأورام.

وينصح الطبيب للوقاية من أمراض القلب بالحفاظ على وزن طبيعي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا، لأنها عوامل مهمة تساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب.

ويشير أيضا إلى أن النظرية الحالية التي تفسر حدوث احتشاء عضلة القلب تعتمد على عامل عدوى التهابية. وفقا لهذه النظرية، تنمو لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية وتنفجر على خلفية مرض معدٍ أو التهابات، مما يحفز هذه العملية. وأكثر أنواع العدوى انتشارًا التي تؤدي إلى ذلك هي الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة.

ويؤكد أن أخطر أنواع العدوى تشمل فيروس كورونا والإنفلونزا، لذلك فإن التطعيم ضد هذه الفيروسات هو الطريقة الأضمن لتجنب مثل هذه الحالات.