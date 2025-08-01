موجودة في مطبخك.. طعام يقي من السكر ويحارب أمراض القلب

كتب - سيد متولي

تكتسب الكزبرة شهرة واسعة كعشبة قوية ذات فوائد صحية ملحوظة، فقد تساعد في تقليل الالتهابات، وخفض القلق، وتحسين مستويات السكر في الدم، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

ولا تزال الكزبرة عنصرًا أساسيًا في المطابخ، حيث تضفي نكهةً حيويةً وفوائد صحيةً وظيفيةً على الوجبات، بحسب تايمز أوف إنديا.

تقلل الالتهاب بشكل طبيعي

أوراق الكزبرة غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا، والبوليفينولات، ومضادات الأكسدة التي تُكافح الالتهابات الجهازية، تساعد على تقليل الإشارات الالتهابية، التي غالبًا ما ترتبط باضطرابات المناعة الذاتية، والأمراض العصبية التنكسية، ومشاكل الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يُساعد محتواها القوي من مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة الضارة، ما يدعم الصحة العامة للخلايا والأنسجة.

تهدئ العقل وتخفف القل

تسلط الأبحاث الضوء على قدرة أوراق الكزبرة على تقليل القلق، على الرغم من أن الآليات الدقيقة لا تزال قيد الدراسة، يُعتقد أن المواد الكيميائية النباتية المهدئة وتأثيراتها المضادة للأكسدة في الكزبرة تساعد على دعم التوازن العصبي، وهذا يجعلها مساعدًا طبيعيًا واعدًا لإدارة التوتر وتعزيز الصحة العقلية.

تدعم نسبة السكر في الدم والصحة الأيضية

قد تلعب أوراق الكزبرة دورًا مفيدًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. وقد رُبطت بعض مركباتها الطبيعية بتنظيم أفضل للجلوكوز، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

كما أن إضافة أوراق الكزبرة إلى الوجبات بانتظام قد يدعم الصحة الأيضية على المدى الطويل.

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