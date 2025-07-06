احذر 10 أعراض تكشف التهاب الكبد.. متى تذهب للطبيب؟

كتب – سيد متولي

ينتج التهاب الكبد غالبًا عن عدوى فيروسية، أو الإفراط في تناول الكحول، أو بعض الأدوية، أو أمراض المناعة الذاتية، أو السموم، ويظهر بأشكال متعددة، وأكثرها شيوعًا هو التهاب الكبد أ، ب، ج، لذا فإن فهم العلامات والأعراض أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الكبد:

التعب

يعد التعب المستمر من أوائل أعراض التهاب الكبد وأكثرها شيوعًا، قد يشعر المصابون بتعب شديد لا يتحسن بالراحة، بحسب تايمز أوف إنديا.

الغثيان والقيء

غالبًا ما يبلغ المصابون عن شعور بالغثيان أو قد يعانون من القيء، قد يؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض الشهية.

ألم البطن

يبلغ العديد من مرضى التهاب الكبد عن شعورهم بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد، تتراوح شدة هذا الألم بين الخفيف والشديد.

البول الداكن

قد يشير تغير لون البول، وخاصةً البني الداكن أو بلون الشاي، إلى مشاكل في الكبد، يحدث هذا بسبب تراكم البيليروبين، وهي مادة ينتجها الكبد.

اليرقان

اصفرار الجلد وبياض العينين علامة شائعة على التهاب الكبد، يحدث هذا عندما يتراكم البيليروبين في الدم نتيجةً لضعف وظائف الكبد.

براز شاحب

قد يلاحظ مرضى التهاب الكبد أن برازهم أصبح شاحبًا أو بلون الطين، قد ينتج هذا عن نقص العصارة الصفراوية الواصلة إلى الأمعاء بسبب خلل في وظائف الكبد.

الحمى

قد يصاحب التهاب الكبد حمى منخفضة الدرجة، وخاصة في حالة التهاب الكبد الفيروسي.

آلام العضلات والمفاصل

يبلغ العديد من مرضى التهاب الكبد عن معاناتهم من آلام عامة في الجسم، قد تشبه أعراض الإنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.

فقدان الشهية

قد يحدث فقدان مفاجئ للاهتمام بالطعام، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت.

حكة الجلد

قد يعاني بعض الأفراد من الحكة الجلدية نتيجة لتراكم الأملاح الصفراوية في مجرى الدم.

متى يجب طلب العناية الطبية؟

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أعراض قد تشير إلى التهاب الكبد، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية فورًا، إليك بعض الحالات التي تستدعي استشارة أخصائي رعاية صحية.

الأعراض المستمرة

إذا استمرت التعب أو آلام البطن أو أي أعراض أخرى لأكثر من بضعة أيام دون تحسن، فمن المستحسن مراجعة الطبيب.

تطور اليرقان

إذا لاحظت اصفرار بشرتك أو عينيك، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية، لأن هذا يمكن أن يشير إلى مشاكل كبيرة في الكبد.

ألم شديد في البطن

إذا أصبح ألم البطن شديدًا ويصاحبه أعراض أخرى، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

الارتباك أو الحالة العقلية المتغيرة

يمكن أن تشير الأعراض مثل الارتباك أو فقدان الاتجاه أو الخمول إلى مرض الكبد المتقدم وتتطلب عناية فورية.

علامات النزيف أو الكدمات

يمكن أن تشير الكدمات السهلة أو النزيف غير المعتاد إلى خلل في وظائف الكبد ويجب تقييمها من قبل طبيب.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان الوزن الكبير وغير المبرر علامة تحذيرية لمرض الكبد.

تاريخ السفر والتعرض لالتهاب الكبد

إذا سافرت إلى مناطق ذات معدلات عالية من الإصابة بالتهاب الكبد أو كنت على اتصال بشخص تم تشخيص إصابته بالتهاب الكبد، فمن المهم إبلاغ الطبيب.

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