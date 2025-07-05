احذر.. الخطوط الداكنة في الرقبة قد تكشف هذا المرض الخطير

كتب – سيد متولي

يمكن للخطوط الداكنة، والتي تظهر على رقبتك، أن تكون علامة على مشكلة صحية خطيرة يتجاهلها العديد من الأشخاص، معتقدين أنها نابعة من عدم النظافة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن عدم اختفاء هذه البقع الداكنة بالماء والصابون واستمرت معك لفترة من الوقت، قد يكشف مشكلة صحية خطيرة، تتعلق بالكبد.

كما يمكن أن تكشف هذه الخطوط الداكنة الإصابة بـ"الشواك الأسود"، وهي حالة جلدية يصبح فيها الجلد أغمق وأكثر سمكا، وأحيانا خشنا أو مخمليا بعض الشيء، وتظهر عادةً حول الرقبة والإبطين والمرفقين والركبتين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد يرتبط الشواك الأسود بمقاومة الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأحد الأسباب الجذرية لمقاومة الأنسولين هو ضعف صحة الكبد، وخاصة مرض الكبد الدهني.

وعندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، يبدأ نظامك الأيضي في العمل بشكل غير طبيعي، وتخرج الهرمونات عن التوازن، وتتراكم الدهون في أماكن غريبة، ويبدأ جلدك في إظهار العلامات التحذيرية، مثل الخطوط السوداء أو البقع الداكنة على رقبتك.

نصائح مهمة لصحة الكبد

تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة

شرب المزيد من الماء وتناول المزيد من الخضراوات وإدراج الأطعمة الصديقة للكبد

ممارسة التمارين

تجنب التوتر المزمن.

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