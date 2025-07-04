ما الذي يحدث لعظامك عند تناول هذا النوع من السمك؟

يُعتبر سمك السلمون من الأطعمة الممتازة لصحة العظام، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم قوة وسلامة الهيكل العظمي، عند تناول سمك السلمون، تحصل عظامك على الفوائد التالية وفقًا لـ healthline.

تأثير سمك السلمون على عظامك

سمك السلمون هو أحد أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د، هذا الفيتامين ضروري جدًا لصحة العظام، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء. هذه المعادن هي المكونات الأساسية للعظام. بدون كمية كافية من فيتامين د، حتى لو كنت تتناول كميات كافية من الكالسيوم، فإن جسمك لن يستطيع امتصاصه واستخدامه بكفاءة، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

توفير البروتين عالي الجودة

يحتوي السلمون على كمية وفيرة من البروتين عالي الجودة، وهو ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العظام. البروتين يشكل جزءًا كبيرًا من مصفوفة العظام ويساهم في قوتها ومرونتها. تناول كمية كافية من البروتين يدعم الحفاظ على كتلة العضلات التي بدورها تدعم صحة العظام وتقليل خطر السقوط والكسور.

دعم صحة العظام بأحماض أوميغا-3 الدهنية

سمك السلمون غني بـأحماض أوميغا-3 الدهنية، خاصة حمضي EPA و DHA. هذه الأحماض معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات القوية. الالتهاب المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام والمفاصل. من خلال تقليل الالتهاب، تساعد أوميغا-3 في حماية العظام من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. بعض الأبحاث تشير أيضًا إلى أن أوميغا-3 قد تساهم في تعزيز نمو العظام وزيادة كثافتها.

تزويد الجسم بالفوسفور والسيلينيوم والمعادن الأخرى

يحتوي السلمون أيضًا على معادن مهمة أخرى مثل الفوسفور، وهو معدن حيوي يعمل مع الكالسيوم لبناء العظام والأسنان، والسيلينيوم الذي يلعب دورًا في حماية صحة العظام وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض. كما يحتوي على البوتاسيوم والزنك، وهما ضروريان أيضًا لعمليات الأيض في العظام.

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