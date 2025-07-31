لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الطعام المالح؟.. سر بيولوجي مذهل

كتب - محمود عبده:

الشعور بالعطش بعد تناول أطعمة مالحة ليس مجرد صدفة، بل هو استجابة فسيولوجية معقدة من الجسم تهدف إلى الحفاظ على توازنه الداخلى، لكن المثير للدهشة أن ما نعرفه عن هذا التفاعل قد يكون أبسط بكثير ما يحدث فعليا، بحسب ما تكشفه الدراسات الحديثة.

وفقا لموقع Food.ndtv، عندما نتناول وجبة غنية بالصوديوم، يختل التوازن بين الماء والأملاح فى الجسم، مما يدفعه إلى سحب الماء من الخلايا للحفاظ على نسبة الصوديوم فى الدم، وينتج عن ذلك شعور فورى بالعطش.

وكشفت دراسة أجراها فريق من العلماء الألمان ضمن تجربة لمحاكاة ظروف السفر إلى كوكب المريخ، نتيجة مفاجئة عن الأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا غنيا بالملح، فقد تبين أنهم لم يشربوا المزيد من الماء كما هو متوقع، بل أقل.

الجسم ينتج الماء داخليا

المفاجأة الأكبر أن الجسم، بدلا من الاعتماد فقط على شرب الماء لتعويض الجفاف، يبدأ فى إنتاج الماء داخليا عبر آلية بيولوجية معقدة تتعاون فيها الكلى، والكبد، والعضلات لإنتاج مادة تعرف بـ"اليوريا"، وتستخدم هذه المادة للاحتفاظ بالماء والتخلص من الصوديوم الزائد.

لكن إنتاج اليوريا ليس عملية مجانية؛ إذ يتطلب طاقة، وهو ما قد يفسر شعور البعض بالجوع بعد تناول طعام مالح، وليس بالعطش فقط.

عوامل وأطعمة أخرى تزيد من حاجتك للماء

رغم الدور الكبير للملح، إلا أنه ليس وحده المسؤول عن الشعور بالجفاف، فهناك عوامل وأطعمة أخرى قد تزيد من حاجتك للماء دون أن تدرك، منها:

- السكر: يمتص الماء من الخلايا أثناء عملية الهضم.

- الكافيين والكحول: مدرات بول طبيعية تسرع فقدان السوائل.

- الأطعمة المصنعة: تحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم الخفى، حتى وإن لم تكن طعمها مالحا.

- الطقس الحار أو النشاط البدنى: التعرق يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء.

- بعض الحالات الصحية: مثل مرض السكرى أو استخدام أدوية مدرة للبول.

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري