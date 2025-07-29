"يفعلها كثيرون".. طبيبة تحذر من عادات تدمر جسمك بصمت

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت الدكتورة غادة شاكر، أخصائية الطب التقويمي، من عادات يومية شائعة تضر بالصحة وتؤثر سلبا على الجسم.

الإفراط في النشويات والسكريات.. سموم صامتة

أوضحت الطبيبة أن إحدى أبرز العادات الخاطئة هي الإفراط في تناول النشويات والسكريات بكميات تفوق حاجة الجسم، هذا السلوك، يزيد بشكل كبير من معدل الالتهاب في الجسم، ما يؤثر سلبا على العضلات والقولون، والصحة العامة.

أهمية النوم الصحي وتوقيته

أضافت أن من العادات الخاطئة الشائعة التي يغفل عنها الكثيرون هي عدم الحصول على قسط كاف من النوم وعدم الالتزام بمواعيد نوم منتظمة.

وأشارت إلى أن النوم في وقت مبكر، وتحديدًا من الساعة 11 مساء، يسمح للجسم بإعادة ضبط ساعته البيولوجية، خلال هذه الفترة، تحدث عملية الاستشفاء، حيث يقوم الجسم بإصلاح أي ضرر حدث له خلال اليوم.

المدة المثالية.. 7 إلى 9 ساعات من النوم

لضمان حصول الجسم على الراحة والاستشفاء، أوضحت "أخصائية الطب التقويمي" أن آخر موعد للذهاب إلى الفراش يجب أن يكون الساعة 11 مساء.

أما عن المدة الكافية، تشير إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما يتراوح بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا، هذه الفترة هي التي تضمن تجديد الخلايا واستعادة حيوية الجسم بشكل كامل.

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