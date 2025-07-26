احذر قبل تقشيرها.. علامتان في المانجو إذا رأيتهما تخلص منها فورا

يُقبل كثيرون على تناول المانجو في موسمها الصيفي، لما تتمتع به من طعم لذيذ وفوائد صحية عديدة، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من بعض العلامات التي قد تظهر على الثمرة وتدل على فسادها.

تعرف في هذا التقرير على أبرز علامتين إذا لاحظتهما، يُنصح بعدم تناول المانجو والتخلص منها فورًا حفاظًا على صحتك، بحسب الدكتور أحمد صلاح، خبير التغذية العلاجية.

علامات تشير إلى أن المانجو فاسدة

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن العفن ينمو بأي لون أبيض أو أخضر أو أسود أو أزرق، على قشرة المانجو أو بقع بنية أو سوداء كبيرة وطرية.

وأضاف أن العفن هو مؤشر واضح على نمو الكائنات الدقيقة الضارة، والتي يمكن أن تنتج سمومًا ليست آمنة للاستهلاك. البقع البنية أو السوداء الطرية جدًا تشير إلى تعفن وتلف الأنسجة الداخلية للثمرة.

لماذا تتخلص منها فورا؟

وتابع أنه حتى لو كانت البقعة صغيرة، يمكن أن يكون العفن قد انتشر داخليًا، وقد يسبب تناولها اضطرابات في الجهاز الهضمي أو مشاكل صحية أخرى.

رائحة حامضة أو كحولية أو غير طبيعية

وقال "صلاح": "إذا كانت المانجو تصدر رائحة نفاذة، حامضة، تشبه رائحة الكحول أو الخل، أو أي رائحة كريهة وغير معتادة، الرائحة الكحولية أو الحامضة تشير إلى بدء عملية التخمر داخل الفاكهة، حيث تتحول السكريات إلى كحول بفعل البكتيريا والخمائر".

وأشار إلى أن هذه الرائحة تدل على أن المانجو قد فسدت داخليًا، وتناولها قد يؤدي إلى آلام في المعدة، غثيان، أو إسهال، بينما المانجو الطازجة والناضجة يجب أن تكون لها رائحة حلوة وعطرية استوائية.

وكشف خبير التغذية العلاجية علامات أخرى قد تدل على عدم جودة المانجو، وتشمل:

- القوام اللين جدًا أو الطري للغاية

المانجو الناضجة تكون لينة قليلًا عند الضغط عليها بلطف، لكن إذا كانت شديدة الليونة أو "مهروسة" فهذا يعني أنها مفرطة النضج وقد تكون بدأت في التلف. قد تكون صالحة للاستهلاك الفوري إذا لم تكن هناك علامات أخرى للفساد، ولكن الأفضل تجنبها.

- تجعد القشرة بشكل كبير

بعض أنواع المانجو تتجعد قشرتها عند النضج، لكن التجعد المفرط مع ليونة شديدة قد يشير إلى جفاف المانجو أو أنها تجاوزت مرحلة النضج المثالية.

- المذاق غير الطبيعي أو المر

إذا تذوقت قطعة صغيرة ووجدت أن طعمها مرير أو حامض بشكل غير مقبول، فهذا مؤشر على فسادها.

واختتم "صلاح" بالقول: "المانجو الطازجة يجب أن تكون ذات مظهر ولون طبيعي (حسب النوع)، وقوام لين قليلاً، ورائحة حلوة ومميزة".

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