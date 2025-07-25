3 دقائق يومياً.. وصفة سحرية لحماية القلب والمخ من الجلطات

كتب: محمود عبده

في ظل تصاعد معدلات الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية حول العالم، باتت الحاجة ملحة إلى حلول بسيطة وفعالة للوقاية من هذه المخاطر الصحية الجسيمة.

وكشفت دراسة حديثة، نشرت عبر موقع The Times of India، أن ثلاث دقائق فقط من الحركة اليومية، مثل صعود الدرج بسرعة، أو المشي النشط، أو حتى الرقص العفوي أثناء إعداد الطعام، قد تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تقارب 50%، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من الخمول في حياتهم اليومية، وتلك الدراسة سميت بـ"التمرين العفوي".

ما هو "التمرين العفوي"؟

يعرف هذا النوع من النشاط باسم Incidental Physical Activity، وهو يشير إلى نشاط بدني قصير وشديد الوتيرة مدمج ضمن المهام اليومية، مثل صعود السلالم بدلا من استخدام المصعد، دون الحاجة إلى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية.

وتكفي ثلاث دقائق مجمعة يوميا (على سبيل المثال: ثلاث مرات لمدة دقيقة واحدة) لتحقيق فوائد صحية تعادل نتيجة التمارين الرياضية المنتظمة.

مقترحات لتمارين يومية بسيطة

بحسب خبراء الصحة، يمكن إدراج "التمرين العفوي" في حياتك من خلال الممارسات التالية:

-صعود السلالم بدلا من المصعد

-المشي السريع لفترة قصيرة بعد تناول الطعام

-رفع الأثقال الخفيفة أو حمل الأغراض المنزلية بطريقة نشطة

-المشي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية

الفوائد الصحية المتوقعة

تشير الدراسة إلى أن هذه الحركات البسيطة تساهم في:

-تحسين تدفق الدم

-خفض ضغط الدم

-تعزيز صحة القلب والشرايين

-تحفيز الدورة الدموية في الدماغ

-تقليل مستويات الالتهاب المزمن

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