أعراض يتجاهلها الرجال.. 6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الخصية

ينشأ سرطان الخصية عندما تنمو خلايا سرطانية في إحدى الخصيتين أو كلتيهما.

الخصيتان هما غدتان تُنتجان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون، وتقعان داخل كيس الصفن.

فيما يلي، إليكم 6 علامات يتجاهلها الرجال تشير إلى الإصابة بهذا السرطان، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أنواع سرطان الخصية

ينقسم سرطان الخصية إلى نوعين رئيسيين، وكلاهما ينشأ من الخلايا الجرثومية:

الورم المنوي

سرطان بطيء النمو، يصيب عادةً الرجال في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

الأورام غير المنوية

سرطانات سريعة النمو، تصيب بشكل أساسي الشباب في أواخر المراهقة والعشرينات وأوائل الثلاثينات، وتشمل أربعة أنواع فرعية هي: سرطان الجنين، سرطان كيس الصفار، سرطان المشيمة، والورم المسخي.

أعراض سرطان الخصية

تورم أو تجمع مفاجئ للسوائل في كيس الصفن.

كتلة أو تورم في أي من الخصيتين.

شعور بالثقل في كيس الصفن.

ألم خفيف في منطقة الفخذ أو أسفل البطن.

ألم أو انزعاج في كيس الصفن أو الخصية.

انكماش الخصية (ضمور الخصية).

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الخصية

تزيد بعض العوامل من احتمالية الإصابة بالمرض، وتشمل:

العمر

الأكثر شيوعًا بين 15 و 35 عامًا.

الخصيتان غير النازلتين

حالة لا تهبط فيها الخصيتان إلى كيس الصفن قبل الولادة، وتزيد من خطر الإصابة حتى بعد الجراحة التصحيحية.

التاريخ الشخصي أو العائلي

وجود إصابة سابقة بالمرض في الخصية الأخرى، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة، أو بعض المتلازمات الوراثية مثل متلازمة كلاينفلتر.

مثل متلازمة كلاينفلتر.

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