الاستخدام المفرط لسماعات الرأس.. خطر يهدد السمع والدماغ

أشار الدكتور نيكيتا ديكابوليتسيف، أخصائي الأذن والحنجرة الروسي، إلى أن الارتفاع إلى الاستخدام المفرط لسماعات الرأس والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لا يقتصر الخطر على الأذن فقط، يمكن أن يؤدي إلى صدمة صوتية، ويسهم أيضاً في تطور أمراض عصبية تنكسية.

وأوضح الدكتور أنطون يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب، أن مناطق معينة من الدماغ قد تتوقف عن العمل بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية واستبدالها بنسيج ضام، وهو ما يفسر ظهور هذه الأمراض العصبية، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

أهمية التدخل المبكر

أكد "ديكابوليتسيف" على ضرورة مراجعة الطبيب فوراً عند الشعور بأي إصابة سمعية أو انخفاض في القدرة السمعية، ويفضل أن يكون ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض، كلما كان التدخل أسرع، زادت فرص استعادة السمع.

ويحذر من أن التأخر في العلاج يحول فقدان السمع إلى حالة مزمنة تتطلب استخدام سماعات أذن طبية بشكل دائم.

نصائح للوقاية من مخاطر سماعات الرأس

استخدام إعدادات السلامة

يُنصح بالاستفادة من خاصية "سلامة سماعات الرأس" المتوفرة في الهواتف الذكية لضبط الحد الأقصى للصوت، وتقليل التعرض لمستويات ضارة من الديسيبل.

اختيار نوع السماعات

تفضل سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن، كونها أقل ضررا من تلك التي تُدخل مباشرة في القناة السمعية.

التحكم في مستوى الصوت

العامل الحاسم يظل في مستوى الصوت نفسه، وينصح الخبراء بعدم رفعه عن 80% من الحد الأقصى للجهاز.

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