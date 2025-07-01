"احذر العلامات الصامتة”.. 6 إنذارات مبكرة لمضاعفات السكري

كتبت - نرمين ضيف الله:

ارتفاع السكر في الدم ليس مجرد رقم يظهر في التحاليل، بل تُرسل أجسامنا إشارات واضحة، وأحيانًا خفية، تنذر بمضاعفات قد تؤدي إلى حالات طارئة.

فيما يلي نعرض أبرز العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، وفقًا لموقع “Verywell Health”:

1. العطش الزائد وكثرة التبول

عند ارتفاع مستوى السكر، يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق الكليتين، ما يؤدي إلى التبول المتكرر وفقدان السوائل، وبالتالي الإحساس المستمر بالعطش.

2. التعب المستمر والخمول

عدم قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز كمصدر للطاقة يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الدائم، حتى بعد النوم أو الراحة لفترات طويلة.

3. الرؤية الموشّاة أو الضبابية

ارتفاع السكر يؤثر على الأوعية الدقيقة في العين، مسببًا تشوشًا في الرؤية يظهر ويختفي، وقد يتطور إلى مضاعفات أكثر خطورة إذا لم يُعالج مبكرًا.

4. بطء التئام الجروح والعدوى المتكررة

ارتفاع السكر يُضعف مناعة الجسم ويؤخّر التئام الجروح، خاصة في القدمين، مع زيادة فرص الإصابة بعدوى فطرية أو بكتيرية.

5. خدر أو تنميل في اليدين والقدمين

بمرور الوقت، قد تتلف الأعصاب الطرفية بسبب ارتفاع السكر المزمن، مما يؤدي إلى الشعور بالتنميل أو الحرقان في الأطراف.

6. الغثيان وضيق التنفس وربما الغيبوبة الكيتونية

في حالات الارتفاع الحاد، قد تظهر أعراض خطيرة مثل الغثيان، القيء، رائحة الفم الشبيهة بالفواكه، وضيق التنفس. هذه الأعراض قد تشير إلى الدخول في غيبوبة كيتونية أو حالة فرط أسمولية، وكلتاهما تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.

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