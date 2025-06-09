تحارب التوتر.. 5 أطعمة صحية تحسن مزاجك

كتبت- رودينا ضوه

التوتر أصبح جزءًا من حياة الكثيرين بسبب ضغوط العمل والدراسة والمشاكل اليومية، لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن نوعية الطعام الذي نأكله تلعب دورًا كبيرًا في تقليل التوتر وتهدئة الأعصاب، هناك أطعمة تحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد الجسم على الاسترخاء وتحسين المزاج.

سمك السلمون والأسماك الأخرى

يعد سمك السلمون مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تهدئ الدماغ، كما يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهاب، الذي قد يكون سببًا للقلق،وفقًا لـclevelandclinic

ويحتوي طبق السمك على نسبة عالية من البروتين والمغنيسيوم وفيتامين ب12 وفيتامين د أيضًا.

بشكل عام، الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3، من خيارات المأكولات البحرية الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى قائمتك:

سمك مملح

سمك التونة.

السردين.

سمك السلمون المرقط البحري.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء المتجعدة غنية بالمغنيسيوم، وهو "عنصر غذائي" لا يحصل الكثير منا على ما يكفي منه، والمغنيسيوم يمكن أن يساعد في تقليل القلق من خلال تنظيم مستوى الكورتيزول في الجسم، أو "هرمون التوتر".

ويوفر الأفوكادو الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية لمحاربة القلق أيضًا.

البيض

قد يبدو السبب وراء كون البيض مفيدًا للقلق مألوفًا: فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامينات B12 وB7،.

الزبادي

الزبادي وبدائل الزبادي غير المصنعة من الألبان غنية بالبكتيريا المفيدة المعروفة باسم البروبيوتيك، والتي تحسن صحة أمعائك وتخفف من القلق، والعديد من أنواع الزبادي (مثل الزبادي اليوناني) غنية بالبروتين، مما يساعد على تخفيف القلق.

خضراوات متنوعة

يبدو أن الخضراوات تعد من الأطعمة التي تحسن الصحة، إليك سبب تأثيرها في تخفيف القلق.

الخضراوات غنية بالألياف، والأطعمة الغنية بالألياف هي بريبيوتيك تغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، (ببساطة، البريبيوتيك مفيدة للبروبيوتيك والبكتيريا النافعة الأخرى في أمعائك).

تشمل الخضروات الغنية بالألياف ما يلي:

بروكلي

الجزر

فاصوليا خضراء

الخضروات الورقية (مثل السبانخ)

فول

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