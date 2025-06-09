غذاء الدماغ.. 4 أطعمة تقوي الذاكرة وتزيد التركيز

كتبت- رودينا ضوه:

دائمًا ما نسمع أن "العقل السليم في الجسم السليم"، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن نوعية الطعام الذي نتناوله تؤثر بشكل مباشر على صحة الدماغ، فبعض الأطعمة لا تقتصر فائدتها على تغذية الجسم فقط بل تلعب دورًا مهمًا في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز.

الأسماك الزيتية

يعتمد الدماغ على أحماض أوميجا 3 ليعمل بشكل صحي وسليم، وتعد الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والرنجة من أهم مصادر أوميجا 3، حيث تسهم هذه الأحماض في تكوين خلايا الدماغ وتعزيز الوظائف الإدراكية، كما أن الحصول على كميات كافية منها يمكن أن يحسن القدرة على التفكير ويزيد من كفاءة الأداء الذهني،وفقًا لموقع timesofindia.

الشوكولاتة الداكنة

تعرف الشوكولاتة الداكنة بفوائدها الصحية إلى جانب طعمها اللذيذ، إذ تحتوي على الكاكاو الغني بالفلافونويدات التي تعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة من خلال دعم الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة فلافونويدية مثل التوت الأحمر والأزرق والفراولة، وهي غنية بالأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين، تتميز هذه المواد المضادة للأكسدة بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل مشاكل مثل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

البروكلي

البروكلي طعام مثالي لدعم صحة الدماغ، لاحتوائه على الجلوكوسينولات التي تتحول داخل الجسم إلى مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي، هذه المركبات تساعد في حماية خلايا الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، بإدراجه في وجباتك اليومية، تسهم في تعزيز الذاكرة والتركيز وتحافظ على وظائف الدماغ.

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