ماذا يحدث لكليتيك عند شرب كوب من عصير البطيخ على الريق؟

كتبت - نرمين ضيف الله

تناول كوب من عصير البطيخ على معدة فارغة قد يكون له تأثيرات إيجابية متعددة على الجسم، خصوصًا على صحة الكليتين، بينما يعتمد تأثيره بشكل كبير على الحالة الصحية العامة للفرد.

فيما يلي أبرز الفوائد المحتملة، إلى جانب بعض التحذيرات المتعلقة بالاستهلاك المفرط، بحسب ما أورده موقع "ويب ميد".

1- تعزيز الترطيب ودعم وظائف الكلى

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92%، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على ترطيب الجسم.

الترطيب الجيد يساعد الكليتين في التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج البول، ما يسهم في الوقاية من تكوّن حصوات الكلى.

2- مضادات الأكسدة وحماية الكلى

البطيخ غني بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين وفيتامين C، والتي تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما من العوامل التي قد تُسهم في تلف أنسجة الكلى بمرور الوقت.

3- الإفراط قد يضر

رغم فوائده العديدة، فإن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد لا يكون مناسبًا للجميع، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في الكلى أو الجهاز الهضمي.

البطيخ يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، والذي قد يتراكم في الجسم إذا كانت الكلى لا تؤدي وظائفها بكفاءة، ما يؤدي إلى حالة تُعرف بفرط بوتاسيوم الدم، وهي حالة قد تُشكّل خطرًا على الحياة.

4- نصائح للاستهلاك الآمن

الاعتدال هو الأساس، فقد يكفي تناول كوب واحد من عصير البطيخ يوميًا للاستفادة من فوائده دون التعرض لمخاطر.

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