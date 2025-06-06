4 عادات غدائية خاطئة تضر صحتك عند تناول الطعام.. احذرها

هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي يمكن أن تضر صحتك على المدى الطويل، إليك 4 من أبرز هذه العادات التي يجب الحذر منها، وفقصا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress

الإفراط في تناول السكريات المضافة

السكريات المضافة (الموجودة بكثرة في المشروبات الغازية، الحلويات، المعجنات، والأطعمة المصنعة) تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، وتسوس الأسنان. كما يمكن أن تسبب التهابات في الجسم وتؤثر سلباً على صحة الكبد والكلى والدماغ.

الجسم لا يحتاج إلى السكر المضاف للحصول على الطاقة، وتناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، مما يرهق البنكرياس ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين بمرور الوقت.

الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

هذه الأطعمة غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية (مثل الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة جزئياً)، السكر المضاف، الملح، والمواد الحافظة والألوان الصناعية. تفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية. يرتبط استهلاكها المتكرر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، بعض أنواع السرطان، ومشاكل الجهاز الهضمي. كما يمكن أن تسبب الإدمان وتؤثر سلباً على الصحة العقلية.

تفتقر إلى القيمة الغذائية وتوفر سعرات حرارية فارغة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ونقص المغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل صحيح.

الإفراط في تناول الملح (الصوديوم)

يؤدي الاستهلاك المفرط للملح إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب والكلى. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، السكتات الدماغية، الفشل الكلوي، وتورم الجسم.

بينما يحتاج الجسم إلى كمية معينة من الصوديوم للوظائف الحيوية، فإن معظم الناس يستهلكون كميات تتجاوز بكثير الاحتياجات اليومية، خاصة بسبب الملح المخفي في الأطعمة المصنعة والجاهزة.

عدم شرب كمية كافية من الماء (الجفاف المزمن):

الماء ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم، امتصاص المغذيات، تنظيم درجة حرارة الجسم، تليين المفاصل، وطرد السموم. قلة شرب الماء تؤدي إلى الجفاف، الذي يسبب التعب، الصداع، ضعف التركيز، مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل الإمساك)، جفاف الجلد، وحتى مشاكل في الكلى على المدى الطويل.

يعوض الكثيرون الماء بالمشروبات المحلاة أو الكافيين، والتي لا ترطب الجسم بالفعالية نفسها وقد تزيد من الجفاف. الجسم يعتمد بشكل كبير على الماء للحفاظ على التوازن والوظائف الحيوية.